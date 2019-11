Concha Rodríguez: "Muchos jueces se han ido de Cataluña porque se sienten muy presionados"

¿En qué se diferencia el Foro Judicial Independiente de las otras tres asociaciones de jueces profesionales que hay en España?

Somos la más joven y desde nuestra constitución venimos reclamando la independencia del poder judicial. Por ello, nunca hemos querido participar en la elección del CGPJ ni presentar candidaturas, porque estamos en contra del sistema actual.

¿Qué modelo defienden?

El mismo que el Comité Consultivo de Jueces Europeos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el que establece nuestra constitución, un sistema mixto. Que de los 20 vocales, 12 sean nombrados por jueces y magistrados y 8 por el Congreso y el Senado. Pero desde la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial se atribuye toda la competencia al parlamento con lo cual no hay una separación de poderes. Es cierto que hubo un recurso y el Tribunal Constitucional lo dio por válido, pero también puso de manifiesto que se corría un gravísimo peligro de que se produjera una partitocracia de los nombramientos, es decir, que se distribuyeran los vocales en función de las fuerzas parlamentarias, que es lo que se ha producido siempre en la práctica. Y contra eso siempre hemos sido muy beligerantes, no por los jueces y magistrados, sino por los ciudadanos, porque para que exista un Estado social, democrático y de derecho debe haber una separación y en España no la hay.

¿Qué consecuencias tiene esa falta de separación de poderes que denuncian?

Tiene su importancia porque los nombramientos del Supremo, de las Audiencias Provinciales o los de Tribunales Superiores de Justicia los hace el CGPJ y como es un órgano político, afecta a tu carrera profesional. Además, es necesario una separación de poderes para ejercer nuestra función de control con todas las garantías.

Su colectivo lleva años quejándose del déficit de plantilla. ¿Cuántos jueces más harían falta?

En la Unión Europea, la media es de 20 jueces cada 100.000 habitantes y en España no llega a 11. Además, no se crean juzgados y la oferta pública ha estado congelada. Todo esto afecta al estatuto personal del juez, pero sobre todo a la Administración de Justicia que es lo importante. Deberíamos acercarnos a la ratio de la UE y tener una mejor dotación de medios y una menor carga de trabajo, sobre todo en la jurisdicción social y civil, porque si no, no das una respuesta adecuada al ciudadano. Y una respuesta fuera de tiempo o lenta no es justicia.

¿Qué expectativas les abre un posible gobierno PSOE-Unidas Podemos para sus aspiraciones?

Hasta ahora, hemos acudido a los grupos parlamentarios y solo Ciudadanos ha apoyado nuestro sistema de elección de vocales del CGPJ. PSOE y Unidas Podemos no están de acuerdo y aunque el PP recoge en su programa la separación de poderes y volver al sistema originario, cuando ha estado en el poder no lo ha cumplido. Los partidos no quieren cambiarlo porque es una forma de control de un poder a otro, pero no vamos a desistir.

¿Qué le parece que otras asociaciones sí hayan manifestado sus preferencias políticas de cara al futuro Gobierno de España?

Mal, porque se nos exige la imparcialidad. Nosotros somos apolíticos, nos da igual un Gobierno que otro. Solo buscamos reforzar un Estado democrático y de derecho y tener una justicia más fuerte, independiente y cercana al ciudadano. Y somos totalmente contrarios a que un juez pase a un puesto político y luego vuelvan a la judicatura porque tiene que ser imparcial y parecerlo.

¿Qué opina de la reacción del sector independentista catalán a la sentencia del ‘procés’?

Rechazamos todos los hechos violentos. Nosotros siempre hemos proclamado la defensa de nuestra Constitución y del Estado de derecho. Las sentencias están para cumplirse, si no, estás perdido. Nos ha costado siglos conquistar derechos como la libertad, la igualdad o la defensa de los derechos humanos y esos principios deben ser respetados.

¿Es difícil ser juez en Cataluña?

Muchos compañeros se sienten muy presionados, sobre todo en sitios pequeños, y la prueba es que muchos se han ido. Es importante garantizar el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y tienen nuestro apoyo y solidaridad.

Uno de los temas que abordó el congreso de Huesca es si un juez puede tener o no redes sociales. ¿A qué conclusión llegaron?

Estamos acogiendo los criterios que hay en la normativa internacional y somos titulares también del derecho a la libertad de expresión aunque siempre con moderación y precaución dada la función que desempeñamos.