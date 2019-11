Huesca es una de las seis ciudades de España donde más se ha disparado el precio del alquiler

Hace tiempo que encontrar en Huesca un piso de alquiler es, sino imposible, sí una misión muy difícil, sobre todo si se busca un precio asequible. El problema no está en el incremento demográfico (todavía no han llegado los militares del Sancho Ramírez ni los trabajadores de Amazon), ni en la incapacidad de los oscenses para la compra de una vivienda, ya que se siguen vendiendo unas 400 al año. La dificultad está en la falta de oferta. "El propietario no saca su vivienda al mercado porque no hay mecanismos de defensa ante impagos o destrozos de su propiedad", explica el delegado del Colegio de Agentes de Propiedad Inmobiliaria (API) de Aragón en Huesca, Javier Caudillo.

Esta situación ha llevado a Huesca a convertirse en una de las seis ciudades de España donde más se han desbocado los alquileres, según el portal de noticias inmobiliarias idealista/news. Esta misma fuente señala que desde 2008, cuando hay datos completos de alquiler en la ciudad, los precios han aumentado casi un 34% hasta ahora, disparándose en el último año.

Hace solo unos días que idealista/news ha destacado que los alquileres han ido ‘bailando’ en Huesca entre datos positivos y negativos desde 2011 hasta 2017. Pero desde hace tres años han tenido incrementos consecutivos: 8,5% en 2017, 4,1% en 2018 y hasta un 11,8% en 2019. Y las previsiones para 2020 mantienen el alza de los alquileres, con mayor moderación.

Javier Caudillo matiza el porcentaje de 2019 y asegura que el incremento del precio del alquiles en Huesca es de un 8% de media en este año, ya que depende de las características de la vivienda y de la zona donde está.

El delegado del Colegio de API en Huesca rebate asimismo que una de las causas que se apuntan para explicar por qué está tan apretado el mercado del alquiler en Huesca sea el traslado de sedes sociales de Barcelona. "Sí que se han producido traslados de empresas de Cataluña a Aragón, eso está claro, pero que haya habido esa repercusión en Huesca ciudad..., a mí no me consta", indica Caudillo.

Este agente inmobiliario insiste en que el precio sube porque hay demanda y no hay oferta. "Siempre digo que hasta que no se equilibren los derechos y las obligaciones entre el inquilino y el propietario el tema del alquiler no se solucionará", asevera.

Es cierto que en la capital oscense hay muchas viviendas vacías, aunque no se sabe con exactitud cuántas. Según el INE, en 2011 eran 4.883, el 17% del parque inmobiliario de la ciudad. No obstante, resulta difícil creer que estos datos coincidan con la realidad actual. Sin embargo, sí está demostrado que la presión de la demanda es muy alta, según coinciden las inmobiliarias de la ciudad y quienes sacan un piso a este mercado.

La falta de viviendas en rotación conlleva el aumento del precio, que muchas familias no pueden afrontar. "El coste medio del alquiler en Huesca es de unos 500 euros y el salario medio es de unos 1.300 euros", indica Caudillo. "Con estas cifras hay que hacer un esfuerzo para pagar un alquiler hoy en día", añade.

Posibles soluciones

Como soluciones al problema, este agente inmobiliario propone una reforma de la ley o la construcción de viviendas públicas para arrendar, en lugar de construir para vender. "Cada vez que se legisla en materia de alquiler se hacer al revés, se aumenta la desigualdad entre propietario e inquilino y entonces deciden que es mejor tenerlo cerrado", dice.

La intervención política en la limitación de precios tampoco terminará con las dificultades, a juicio de Javier Caudillo. "Se generaría un mercado negro tremendo porque la gente pondrá 400 y cobrará en negro los otros 100", advierte. "Lo que hay que hacer es incentivar al propietario", apostilla.

Las otras cinco ciudades donde se han disparado los precios del alquiler según idealista/news son Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián, Granada, Santa Cruz de Tenerife y Pamplona.