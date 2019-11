Miles de esquiadores disfrutan el "regalo" del tempranero estreno de Formigal y Astún

La temporada de nieve siempre es muy esperada, pero esta vez ha sido tan madrugadora en Aragón -la más temprana desde 2008- que incluso ha pillado a muchos por sorpresa. Y más después de lo que se hizo de rogar el año pasado. Aun así, han sido miles los esquiadores que este sábado no han querido perderse la oportunidad de hacer los primeros descensos por las pistas de Formigal y Astún, en una jornada espectacular para la práctica de este deporte. Por delante queda una de las campañas de esquí más largas de los últimos años que se prolongará 144 días hasta el próximo 12 de abril, coincidiendo con el final de la Semana Santa.

Aramón Formigal-Panticosa y Astún se han estrenado con 47,5 kilómetros entre las dos y han contado con una muy buena afluencia de usuarios en una jornada fría (hasta 8 bajo cero en cotas altas) que comenzó despejada e incluso con sol, y que después se fue cubriendo para dar paso de nuevo a la nieve. Las dos estaciones esperan seguir sumando espesores –que ya superan el metro en las partes más altas– y kilómetros con las nuevas nevadas que se esperan esta semana y, de hecho, Formigal ya anuncia que el próximo fin de semana podría abrir rozando el 100% de sus 145 kilómetros.

Los otros centros invernales aragoneses trabajan para intentar abrir cuanto antes. Candanchú ya ha anunciado su estreno para el 23 de noviembre y Aramón confía en poder abrir el día 29 Cerler y Panticosa, en el Pirineo oscense, y Javalambre y Valdelinares, en Teruel, por lo que para el puente de la Constitución, la primera fecha importante de la temporada, todas las estaciones estarán a pleno rendimiento.

"Teníamos muchísimas ganas"

El zaragozano Sergio de la Rosa ha inaugurado la temporada en Formigal junto a su mujer y su hijo. "Teníamos muchísimas ganas de que empezara, esto ha sido un regalo absoluto. De primeras ya está siendo mucho mejor que el año pasado, porque empezamos con solo 10 kilómetros el 26 de diciembre y ahora llevamos casi 40 días de anticipo y con muchísima más nieve", ha añadido. Además, ha asegurado que las condiciones eran óptimas "porque no hace aire, tenemos una temperatura que se lleva bien y con buena visibilidad, así que no podríamos haber tenido mejor día para empezar la temporada".

Por su parte, Iker Ramos y sus amigos, del País Vasco, también tenían muchas ganas de empezar a esquiar. "No hemos querido perdernos este primer día y en cuanto nos enteramos de que abrían, ya quedamos en venir", ha dicho. Y han reconocido que no esperaban arrancar tan pronto la temporada. "Hoy es un día para disfrutar, porque hay buena nieve y no mucha gente", han destacado.

"Es un lujo abrir tan pronto"

Los centros invernales también han mostrado su alegría por haber podido adelantar la inauguración de la campaña. "Es un lujo, estamos a 16 de noviembre con unas condiciones espectaculares y con una afluencia con la que se nota que hay mucha gente con ganas contenidas", ha subraydo Antonio Gericó, director general de Aramón.

Ha recordado que en la última década no se había tenido una apertura tan temprana. "Las nuevas nevadas de esta semana nos hacen estar muy esperanzados de cara a una temporada que puede ser fantástica para el mundo de la nieve", ha añadido. El primer parte de Formigal fue de 33 kilómetros en los valles de Portalet, Anayet y Sarrios y la previsión para este domingo es de 31 kilómetros y 25 pistas.

En Astún también se ha vivido una primera jornada de esquí espectacular, como ha resaltado su director. "Estamos muy contentos y encantados con este arranque de temporada, ya que hemos tenido buena afluencia y al principio de la mañana incluso ha salido el sol", ha apuntado Alejandro Madrid. No obstante, a media mañana, al igual que en Formigal, ha comenzado a nevar. Esta estación también cuenta con espesores que superan el metro en cotas altas y en estas zonas se han registrado temperaturas de 6 bajo cero. Ha ofrecido 14,5 kilómetros y 13 pistas.

Los dos centros invernales cerrarán de lunes a viernes para volver a abrir el próximo fin de semana y de manera continua ya desde el 29 de noviembre.

Aragón puede felicitarse además de este madrugador inicio de campaña ya que en el resto de España solo está abierta la estación de La Masella, en Gerona, con 16 kilómetros.

La nieve caída la pasada madrugada en el Pirineo ha cambiado el paisaje y lo ha teñido de blanco, como puede verse en este vídeo que muestra el acceso a Llanos del Hospital, en Huesca.

Anuncian más nieve y advierten del peligro de aludes

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado un aviso por nuevas nevadas hasta las 6.00 de este domingo que podrían dejar 10 centímetros más por encima de los 900 metros, especialmente en el Pirineo más occidental. De cara al lunes, el aviso será ya de temperaturas mínimas de hasta 6 bajo cero en el Pirineo.

Desde la Aemet advierten, además, del riesgo de aludes. En este sentido, explican que con las precipitaciones previstas para hoy se podrán acumular espesores significativos de nieve reciente en cotas medias y altas, principalmente de Jacetania y Gállego, que se sumarán a los ya existentes, por lo que se incrementará el peligro de desencadenamiento de avalanchas, tanto purgas naturales como provocados accidentalmente. Por ello, insisten en recomendar que se extremen las precauciones y no se transite por zonas con pendientes suficientemente inclinadas, canales y otras áreas que susciten dudas.