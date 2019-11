Revientan con la rodada de un vehículo la nieve caída en el espacio nórdico de Pineta

Por desconocimiento o con ánimo de hacer daño. Este jueves, alguien saltó la barrera del Espacio Nórdico Pineta para entrar con su vehículo y pisar toda la nieve recién caída. Puede que a quien conducía le resultara algo divertido, pero a los gestores de este espacio les ha supuesto "la pérdida de un preciado oro blanco" necesario para poder hacer su trabajo. El 4x4 ha llegado hasta la caseta donde se recibe a los esquiadores, ha seguid hasta el punto de información del Parque Nacional y ha dado la vuelta.

Los Espacios Nordicos de Aragón se encuentran situados en parques naturales o reservas de la biosfera. Borja Real, gestor de Pineta, explica que trabajan cada temporada para que estas zonas protegidas se puedan conocer "de una forma sostenible y divertida". Según añade, lo hacen "con mucho esfuerzo, muchas ganas, pocos recursos y con toda la ilusión".

Según indica, se trabaja con máquinas pisapistas "obsoletas, que funcionan una vez no y otra tampoco".,"Solo respetando lo que la naturaleza da, conseguimos, a veces, hacer circuitos de esquí de fondo", añade. Real, en nombre de todos los gestores de Espacios Nórdicos, precisa que "no somos policías, no tenemos controladores de tiques, y mucho menos unos cañones de nieve con los que volver a fabricar la nieve perdida y rehacer las pistas".

Es por todo ello que lanzan un mensaje de concienciación. "Sabemos que muchas personas no son conscientes del esfuerzo realizado cada día y quien este jueves ha saltado la barrera para conducir por nieve no es consciente del daño que está haciendo en el arranque de esta temporada". Borja Real explica que todavía no se había empezado a trabajar la nieve para compactarla, pero que tras lo ocurrido habrá que esperar un tiempo añadido para tener listo este espacio. "Ocurre no solo con los coches sino también con gente que lleva raquetas o botas", añade.

Señalan que cuando se ve una pista pisada, no hay que utilizarla como camino. "Hay que respetar el trabajo que ha costado poder pisarla y andar por los extremos, y mucho más si se viene con raquetas", explican. "De hecho, las raquetas tienen limitaciones en nieve endurecida y no sirven para superficies heladas y su uso incorrecto puede conducirnos a situaciones de auténtico peligro", apostilla Real.

Los 8 espacios nórdicos de Aragón tienen 30 pistas que suman 141 kilómetros. Los espacios adheridos a la asociación son: Espacio Nórdico de Linza, Espacio Nórdico Candanchú, Espacio Nórdico de Lizara, Espacio Nórdico de Oza-Gabardito, Espacio Nórdico del Balneario de Panticosa, Espacio Nórdico de Pineta, Espacio Nórdico de Llanos del Hospital y Espacio Nórdico de La Muela.