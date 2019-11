Doña Sofía se interesa por Maragall, recibe una cianotipia y se coloca una pulsera

La reina Doña Sofía ha agradecido a los voluntarios y familiares el trabajo diario por las personas afectadas de Alzhéimer. "No podemos ceder en intentar encontrar las causas de esta enfermedad, la posible cura o, al menos, en conseguir la forma de retrasar su evolución", ha dicho. Antes de dar por inaugurado el VIII Congreso Nacional de Alzhéimer que celebra en Huesca hasta este sábado, Su Majestad ha tomado la palabra para decir a los asistentes que "tenemos que seguir luchando por una mejor calidad de vida de las personas afectadas y sus familias. Saben que pueden contar conmigo en esta ardua tarea".

Desde la primera fila de butacas del auditorio Carlos Saura del Palacio de Congresos de Huesca y acompañada por el alcalde de Huesca, Luis Felipe, y el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, entre otras autoridades, Doña Sofía ha seguido la sesión plenaria del Justicia de Aragón, Ángel Dolado, que ha abordado la protección jurídica de las personas con Alzhéimer.

Después, la Reina emérita ha visitado la sala donde están los expositores de algunas de las asociaciones y empresas participantes en este encuentro. Ha saludado a todos y, especialmente, se ha entretenido en el 'stand' de Alzhéimer Aragón. Doña Sofía ha hablado con Mari Carmen Javierre, de la asociación de Barbastro, y Carmen Pilar Bosque, de Afedaba Los Calatravos (Alcañiz).

Ambas han señalado que la Reina "ha sido muy amable". "Le hemos regalado un libro de la asociación, un recetario de cocina realizado por nuestros usuarios y dos cerámicas de la asociación de Andorra; una es el símbolo de la entidad y otra, que ha elegido ella, una campana", ha explicado Carmen Pilar Bosque. Mari Carmen Javierre le ha contado que hace años, "cuando su hijo, el rey Felipe VI, era todavía príncipe, vino a Barbastro y yo, como presidenta de las Amas de Casa, también tuve el honor de saludarlo". "Me ha parecido que se emocionaba", ha añadido. De la capital del Somontano ha recibido una cianotipia (antiguo procedimiento fotográfico) de las que hacen en el centro asistencial barbastrense y un libro de recuerdos de la localidad de Juan Ramón Ferré.

Doña Sofía con Mari Carmen Javierre y Carmen Pilar Bosque en el 'stand de Alzhéimer Aragón. Rafael Gobantes

Las presidentas de estas entidades ha indicado que también les ha preguntado por el número de asociaciones de Alzhéimer que hay en Aragón (siete) y si son muchos los afectados por esta enfermedad. "Se ha llevado un folleto de cada una de las asociaciones y ha dicho que los miraría", han añadido.

La Reina tampoco ha medido el tiempo a la hora de pararse en los paneles explicativos sobre este padecimiento, su evolución, incidencia y los avances médicos. Tenía prevista su salida a las 13.45, pero ya cerca de esa hora ha decidido acercarse hasta los congresistas que la esperaban en la sala multiusos del Palacio de Congresos para hablar y hacerse fotografías con ella. La directora de la Asociación AFAE Elche (Alicante), Celia Lastra, ha podido colocar en la muñeca de Doña Sofía una pulsera de color morado con el nombre de esta entidad, momento que otra compañera ha inmortalizado con su teléfono móvil.

Doña Sofía habla con Cristina Maragall, hija de Pasqual Maragall, exalcalde de Barcelona y enfermo de Alzhéimer. I. G. M.

Casi al final de la visita, se ha aproximado hasta ella Cristina Maragall, hija de Pasqual Maragall y portavoz de la fundación que lleva el nombre del exalcalde de Barcelona, que en 2007 hizo púbico que padecía Alzhéimer. "¿Cómo está tu padre?", le ha preguntado la Reina emérita. "Yo le he dicho que estaba tranquilo y activo", ha contado la hija del político socialista. "También me ha preguntado por el proyecto de la Fundación, le he dicho que sigue adelante y he reiterado la invitación para que venga a visitarnos", ha añadido.

Asimismo, han comentado la película 'Bicicleta, cuchara, manzana', que recoge el proceso vital y la lucha de Maragall y su familia contra el Alzhéimer, "y me ha dicho que la ha visto".