La reina doña Sofía inaugura en Huesca el VIII Congreso Nacional de Alzhéimer

El VIII Congreso Nacional de Alzhéimer ha arrancado este jueves en Huesca con las sesiones científicas. La sesión plenaria ha abordado ‘El futuro de la investigación’ y las ponencias han tratado, entre otras cuestiones, sobre los centros residenciales, la ética y los derechos, la prevención y la aplicación de las nuevas tecnologías.

El encuentro, que se organiza cada dos años, está organizado por la Confederación Española de Alzhéimer (Ceafa) y la reina doña Sofía preside este viernes a las 12.00 la inauguración oficial en el Palacio de Congresos. El congreso se desarrollará hasta el sábado bajo el lema Evolución.

NOTICIAS RELACIONADAS El VIII Congreso Nacional de Alzhéimer se celebrará en Huesca

Jesús Rodrigo, presidente ejecutivo de Ceafa, ha señalado que la sociedad, la enfermedad y sus consecuencias están cambiando. "Tenemos que ser conscientes y capaces de adaptarnos, no solo para hacer frente a esos cambios sino también para darles respuesta desde el movimiento asociativo, que es el eje central, y desde la administración y la sociedad". Según ha dicho, hay que ser conscientes de que la familia, que es el principal proveedor de servicios y atención, está cambiando: "A corto plazo es posible que muchas personas no puedan ser atendidas en el seno familiar y tenemos que adoptar las medidas necesarias para que las personas afectadas por la enfermedad no se vean desprotegidas".

El congreso reúne a 450 personas para compartir sus conocimientos y experiencias y enriquecer la labor que día a día se realiza para mejorar la calidad de vida de quienes padecen Alzhéimer. Entre los asistentes se encuentran familiares, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, gerontólogos y aquellos que están vinculados a la atención directa de los enfermos.

Esta misma semana, la reina doña Sofía ha presididola reunión del Patronato de la Fundación Reina Sofía en la que se han aprobado los proyectos para 2020 y que tendrá como esfuerzo principal la investigación en Alzhéimer y lo relativo al Acontecimiento de Especial Interés Público: "Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación".