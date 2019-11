El Gobierno ordena el cese del director de Ordesa, solicitado por los alcaldes

El Gobierno de Aragón ha cesado al director del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido meses, Manuel Montes, meses después de que la mayoría de los alcaldes y otros representantes territoriales del espacio protegido solicitaran su relevo en desacuerdo con la gestión que estaba llevando a cabo.

El decreto se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Aragón. La orden, del 5 de noviembre, dispone el cese de Montes, funcionario de carrera, como director conservador, una propuesta que ha partido del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, quien la firma, junto al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Lo sustituirá Elena Villagrasa, responsable de Conservación del Parque.

Montes llevaba casi una década en el cargo, y ya antes estuvo al frente del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Su mala relación con los alcaldes de Ordesa se arrastraba desde hace tiempo, pero fue la pasada primavera, en la última reunión de la junta rectora, cuando presentaron una carta que también trasladaron al consejero.

El documento, que no se quiso hacer público para no enturbiar todavía más las relaciones, estaba suscrito por cinco de los seis alcaldes con territorio en el Parque: Bielsa, Fanlo, Broto, Tella-Sin y Puértolas. El único que no la suscribió fue el de Torla-Ordesa. También respaldado la petición el presidente de la comarca de Sobrarbe y representantes de los ganaderos o el de la Diputación de Huesca. Entre otros motivos adujeron que no convocaba reuniones periódicas de los órganos del Parque ni desbloqueaba los problemas laborales.

La versión oficial del departamento es que la salida de Montes se ha producido por "la necesidad de adecuarse a las exigencias de gestión del Parque que, además de la conservación, también debe atender mucho mejor el uso público y el desarrollo socioeconómico del entorno, a través del turismo y aprovechando el esfuerzo de promoción realizado a través del Centenario". Esta explicación está relacionada con la queja de los alcaldes, que reprochaban a Montes preocuparse solo de la conservación y no del desarrollo de los municipios.