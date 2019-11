La Diputación de Huesca lanza un plan de vivienda de alquiler contra la despoblación

La Diputación de Huesca lanzará en 2020 un plan para promover la construcción de viviendas en el medio rural, ligado a la lucha contra la despoblación. Lo ha anunciado este lunes el presidente, Miguel Gracia, en la presentación del borrador de los presupuestos. Una de las novedades es una línea de créditos, con un fondo de 2,5 millones de euros, con ese objetivo. "Podrán acceder a los préstamos todos los ayuntamientos que puedan hacer vivienda pública para alquilar, con un alquiler social, para personas que quieran residir en los pueblos", ha explicado. Los créditos serán a interés cero y a devolver en 25 años.

"De esa manera trabajamos para solucionar uno de los graves problemas que tiene esta provincia, la despoblación", ha añadido. Sería la segunda gran acción contra la desertización demográfica después de la inversión de 4,5 millones en la extensión de la banda ancha para mejorar la conectividad a internet.

El plan de vivienda primará la rehabilitación o la edificación en solares del casco urbano, ya sea en terreno público o a través de acuerdos de cesión con particulares. Se descarta el uso turístico, ya que el objetivo es atraer residentes permanentes .

La institución hubiera preferido canalizar el plan a través de subvenciones a los ayuntamientos, pero la legislación obliga a hacerlo a través de préstamos. A los 2,5 millones de este plan se suma el de Obras y Servicios, con un montante de 11,9 millones, que también podría incluir actuaciones con el mismo objetivo. En este caso, sí se permitiría canalizar la financiación a través de subvenciones.

Hace unos meses, la Diputación ya anunció una acción para resolver el déficit de vivienda de las zonas rurales. Está realizando una encuesta entre los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes con el objetivo de conocer cuántas de las 158.992 viviendas (según los datos de pagos del Impuesto de Bienes Inmuebles) están vacías.

Recortes presupuestarios

La Diputación ha presentado el borrador de presupuestos con una previsión de ingresos y gastos de 72 millones de euros, de los que un 61,96% va a las ayudas a Ayuntamientos y entidades y un 37,99% a gastos de funcionamiento de la institución. El resto, un 0,06%, a pagar deuda pública, un porcentaje muy bajo ya que la institución saldó sus deudas en 2018 y ahora tiene unos ahorros en el banco de 45 millones, de los que no puede disponer porque lo impide la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobado en las años de la crisis con el ministro Montoro.

Pese a este remanente, es el tercer año consecutivo con el mismo presupuesto, y además seguirán los recortes por la necesidad de consignar más de 8 millones de euros al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

El gasto de personal se dispara al 24,59%. En cuanto a la distribución por partidas, la mayor es para el área de Obras Públicas y Cooperación (32%), seguida de Desarrollo y Sostenibilidad (16,40%). En vías públicas y accesos se invertirán 10,2 millones; en Cultura y Patrimonio, 5,9; y en Infraestructuras, 11,3.

El presidente, quien ha comparecido en rueda de prensa para presentar las cuentas, acompañado del diputado de Hacienda, Fernando Sánchez, no ha ocultado los recortes, como el 6% de caída en Obras Públicas y Cooperación (la partida para mejora de carreteras baja de 4 a 2 millones de euros), el 50% en el mantenimiento de escuelas o el 30% en los cuarteles, "porque no son competencias nuestras". "Las prioridades son las nóminas del personal, los ayuntamientos y los planes destinados a frenar la despoblación", ha asegurado Gracia.

El área de Cultura también se verá afectada, con un 20% menos en aquellas actividades realizadas por la Diputación, entre ellas el festival Pirineos Sur, pero Gracia no ha concretado en qué medida. No se ha tocado la partida para el Festival de Cine de Huesca. Tampoco las ayudas directas para que los ayuntamientos puedan realizar sus programaciones, ha aclarado Fernando Sánchez, porque "es un compromiso político".

"Tenemos 45 millones de euros de remanentes que podíamos utilizar para inversiones, pero no nos los dejen gastar, con tantas necesidades que hay el mundo rural. No tiene sentido que esté en los bancos y no a disposición de los ciudadanos. Vamos a aprobar unos presupuestos restrictivos cuando tenemos el dinero en las cuentas", ha declarado el diputado de Hacienda.