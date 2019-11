Los peligros de las primeras nieves: aludes y esquiadores que se cuelan en las pistas

"Aviso, tenemos las máquinas en pistas trabajando. Si eres de los impacientes que quiere hacer una bajada. ¡Cuidado con el cable!". De esta forma, el centro invernal de Candanchú advertía este sábado a los aficionados del peligro que entraña colarse en las estaciones cuando estas todavía permanecen cerradas, para hacer esquí de travesía, sobre todo por la presencia de máquinas con cables tendidos que están trabajando en su acondicionamiento de cara a una próxima apertura.

Tanto el parquin de Candanchú como el de Astún ofrecían una imagen que más bien parecía indicar que la temporada ya ha arrancado, aunque no sea así, prueba de las ganas que tienen los aficionados de calzarse los esquís, tras las primeras nevadas, con o sin remontes en funcionamiento.

Los esquiadores han aprovechado la mañana de hoy para salir a la montaña, ya que el tiempo ha dado una tregua, a la espera de que el domingo vuelve a nevar. Sin embargo, los expertos alertan de los peligros de estas primeras nieves. Rocío Hurtado, técnico en avalanchas, dice que el invierno ha llegado de forma precipitada, cuanto todavía la Aemet u otros organismos aún no están emitiendo boletines oficiales de riesgo de aludes.

Las nevadas han caído "de golpe", comenta. "La nieve no tiene las condiciones adecuadas. Es muy húmeda y ha habido mucho viento. La que ha caído esta pasada madrugada lo ha hecho sobre un suelo que no estaba helado, estaba mojado. Tiende a deslizar sobre superficies muy inclinadas y lisas, y más aún si esas superficie tienen agua que funciona como lubricante", explica. Es el principio de la temporada que se inicia de forma singular, y "hay que ir poco a poco", aconseja esta especialista. El problema de este fin de semana, aclara, es que solo había una ventana de buen tiempo en la que se concentraba mucha gente.

De hecho, este sábado por la mañana se ha producido una avalancha fuera de pistas que ha atrapado a un esquiador cerca de Astún, dejándolo semienterrado. La víctima ha podido salir con ayuda de las personas que lo acompañaban. Otro grupo que pasaba por arriba ha desencadenado el alud.

Respecto a la presencia de esquiadores en las pistas, Rocío Hurtado pide "respetar el trabajo de las estaciones". "Ahora no hay esquiadores bajando pero están trabajando las máquinas", recuerda.

Aspecto que presentaba el parquin de Astún este sábado por la mañana. Astún

Andrés Pita, portavoz y director comercial de Astún, habla del peligro que supone transitar por la estación cuando todavía no está operativa. "No solo está el peligro de las avalanchas con estas nieves primeras, que además no están compactadas ni pisadas, sino que la estación no está abierta al público y la gente va por su cuenta y riesgo. Si alguien se cae y hay que evacuarlo, no tenemos pisters ni personal sanitario".

A este riesgo se añade la presencia de vehículos con cables "cuando por allí baja gente descontrolada. Además, tampoco tenemos las pistas marcadas, y en caso de niebla se pueden desorientar". El hecho de estar en un centro invernal, añade, puede dar una falsa sensación de seguridad, cuando resulta que la estación aún no está operativa.