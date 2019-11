Los obispados de Huesca y Barbastro ganan una batalla judicial a la Generalitat

Los obispados de Huesca y de Barbastro-Monzón han conseguido ganar una batalla legal a la Generalitat al conseguir que la Justicia anule la declaración del Museo de Lérida como museo de interés nacional, decretada por el gobierno catalán. Las dos diócesis interpusieron una demanda contra esta decisión para evitar que se frenara todavía más la salida de los bienes propiedad de las parroquias aragonesas. Será la Generalitat la que pague las costas del proceso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado por los obispados, representados por el letrado aragonés Rafael Luis Alcázar, contra el acuerdo del 27 de diciembre del 2016. Alegaron que esa medida suponía "un plus de protección" para impedir el traslado de las piezas retenidas en el museo, pese a las reiteradas sentencias eclesiásticas que ordenan la devolución. Además de los 111 bienes del obispado barbastrense, objeto de un litigio civil que está a la espera de sentencia, se encuentran en Lérida otras obras de la diócesis de Huesca: el frontal de El Salvador de la iglesia de Berbegal (siglo XII) y dos tablas góticas de San Pedro y San Pablo (siglo XV) procedentes de la parroquial de Peralta de Alcofea.

Los demandantes adujeron que no se dio audiencia a los obispados titulares de las colecciones albergadas en el centro (el de Lérida y los dos aragoneses) para que mostraran su conformidad con la declaración de interés nacional, y que ni ellos ni el Consorcio del Museo, titular y gestor del mismo, integrado por la propia Generalitat, el Obispado de Lérida, la Diputación, el Ayuntamiento y el Consejo Comarcal del Segriá, manifestaron su conformidad con la declaración. Por su parte, la Generalitat argumentó que la consideración no afectaba a la propiedad de los bienes conservados.

Tres años después, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Cataluña decreta la nulidad de la declaración, no porque pueda afectar a la propiedad de las obras, sino porque curiosamente el Consorcio no cumplió con el trámite de dar su aprobación.

La consideración de interés nacional tiene que ver, según la sentencia, con la concesión de ayudas de la administración para gastos de funcionamiento, asesoramiento técnico y organizativo, fomento y apoyo a la restauración, documentación y difusión del patrimonio museístico, así como ayudas extraordinarias para inversiones en inmuebles, remodelaciones museográficas, adquisiciones, investigaciones y programas de restauración. Pero "no incide en la titularidad de los bienes o colecciones". En el de Lérida hay tres colecciones principales, cada una de un obispado, de un "valor elevado", según los informes técnicos obrantes en el proceso.

La iniciativa para que fuera de interés nacional partió del departamento de Cultura de la Generalitat, que dio audiencia al Consorcio, cosa que no ocurrió con los obispados. Según el tribunal, también era necesaria la conformidad del titular del museo, "no así de los titulares de los bienes, por cuanto los efectos de la declaración tienen unos efectos económicos, de gestión y administrativos, al margen de la propiedad de las obras". Pero en el expediente no consta que se diese ni por parte del pleno ni de la comisión ejecutiva del Consorcio. En consecuencia, al omitirse "un trámite esencial", estima el recurso y declara la nulidad del acuerdo.

La sentencia impone el pago de las costas a la Generalitat, fijando como cuantía máxima 2.000 euros. El fallo se puede recurrir ante el Tribunal Supremo en casación.