El Ayuntamiento de Huesca limpia cerca de 50 grafitis al mes

Las brigadas de Servicios Generales del Ayuntamiento de Huesca limpian cerca de medio centenar de grafitis al mes, tanto en edificios públicos como en propiedades privadas. Para acometer estos trabajos, se dispone de un vehículo eléctrico que permite eliminar las pintadas a base de agua a presión con un aditivo de calcita.

El concejal de Servicios Generales, Roberto Cacho, ha detallado que la limpieza de los grafitis no es sencilla porque depende del tipo de pintura y de la superficie en la que se ha realizado: "La eliminación de pintadas con calcita a presión solo puede aplicarse sobre ladrillo cara vista, mármol, muros de hormigón o superficies de consistencia. Los grafitis sobre fachadas pintadas, puertas, cierres metálicos o cristales no pueden ser limpiados con agua a presión con calcita porque se estropean las superficies, y deben ser repintados o eliminados con otras técnicas". Todo ello sin olvidar que, en ocasiones, "no es posible el perfecto borrado de los grafitis", ha aseverado Cacho.

El concejal también ha recordado que según la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana, son los propietarios de los inmuebles los que tienen la obligación de mantenerlos en las debidas condiciones de seguridad, limpieza y ornato público. "Pero para conseguir una ciudad limpia y realizando un gran esfuerzo, porque tampoco somos especialistas en este aspecto, el Ayuntamiento elimina las pintadas situadas en propiedad privada siempre y cuando sea solicitado bajo petición de la propiedad, estén en la fachada exterior de los edificios y se encuentren situados en la vía pública”, ha concluido Cacho.