Los cinco litigios de Sijena pendientes, uno a uno

2

Tres años esperando el recurso de las pinturas murales.

El otro gran litigio de Sijena, el de las pinturas murales arrancadas del monasterio y trasladadas en 1936 a Barcelona, también sigue sin sentencia firme. El fallo data del 5 de julio de 2016, pero en este caso el retraso aún es mayor porque todavía no se ha resuelto el primer recurso, ante la Audiencia Provincial de Huesca. Además, a diferencia de las 97 obras de arte, la juez decidió no ejecutar el fallo, atendiendo a la "extrema fragilidad" de los frescos, mientras no sea firme. Considerando que luego llegará el recurso de casación se da por seguro que no regresarán al monasterio en 2023 para la conmemoración del centenario de su declaración de como Monumento Nacional.