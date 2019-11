El kilómetro 64,400 ya se ha cobrado cuatro vidas en tres años

"No podemos perder más tiempo, la situación es escalofriante y vamos in crescendo", ha señalado el alcalde de Benabarre, Alfredo Sancho, tras el accidente que este viernes le ha costado la vida a dos personas en la N-230. Y no es para menos, considerando que desde 2016 ya han perdido la vida cuatro personas en el mismo punto, el kilómetro 64,400 de la N-230, en la variante de esa localidad, donde existe una intersección para incorporarse a la N-123.

El pasado 13 de mayo, un hombre de 76 años falleció en una colisión frontolateral con un tráiler en el mismo lugar. Como en el caso de este viernes, el turismo se disponía a salir desde la raqueta hacia la carretera A-123 que lleva a Graus, cuando fue alcanzado por el camión que iba en dirección a Viella. El fallecido era de Esparraguera (Barcelona), pero estaba a punto de fijar su residencia en Graus, donde tenía una casa.

Pero hace tres años, también murió otra persona aquí mismo, un motorista de 35 años de Benabarre. Su moto colisionó por alcance con una furgoneta de transporte escolar.

«Estamos muy preocupados. Hay que adoptar una solución inmediatamente», dice Alfredo Sancho. El edil recuerda que tras el anterior suceso mortal en este mismo punto, el pasado mayo, el Ayuntamiento presentó tres propuestas de actuación a Fomento para minimizar las afecciones en un tramo en el que las soluciones –y en ello están de acuerdo todos los expertos- no son fáciles, ya que se juntan factores como un cambio de rasante en una zona recta, un carril de aceleración, un puente sobrevolado y un cruce con una visibilidad problemática. Especialmente peligroso es para las personas mayores (de las tres víctimas, dos tenía 69 años y una 76) porque obliga a maniobrar rápidamente, ya que los vehículos circulan a gran velocidad por la carretera principal.

"Tengo que señalar que tanto desde Fomento como desde la Jefatura de Tráfico están muy preocupados con este punto y que hemos venido manteniendo en los últimos meses varias reuniones para tratar de encontrar una solución", recuerda el alcalde apuntando que desde Benabarre se han planteado tres alternativas posibles que pasan por la instalación en ese punto de una rotonda, la eliminación del carril de aceleración y la limitación de velocidad en ese tramo para que los vehículos puedan girar desde el centro de la carretera o la eliminación del cruce y desviar la circulación en sentido ascendente por el lateral del puente que sobrevuela la carretera, lo que permitiría una más fácil incorporación hacia a la N-123.

"Por lo inmediato de su ejecución, nuestra opción ideal mientras se estudia otra alternativa más adecuada es la de la supresión del carril de aceleración y permitir el giro desde el centro con una sensible reducción de la velocidad en la zona", apunta Alfredo Sancho.

También Marcel Iglesias, presidente de la comarca de la Ribagorza, se ha mostrado contundente al reclamar "una solución inmediata" por la reiterada sucesión de accidentes en el mismo punto y por idéntica causa. Iglesias considera que es "imprescindible" realizar una actuación "cuanto antes" porque, entiende que, "más allá de posibles errores de los conductores afectados, la reiterada sucesión de accidentes en este punto concreto indica que nos encontramos ante un fallo de diseño de la vía que es imprescindible corregir cuanto antes".