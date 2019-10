Buscan a 14 perros de mushing en el Valle de Tena desaparecidos al romper alguien la puerta de su perrera

El Valle de Tena se está volcando en la búsqueda de una veintena de perros de la empresa Tena Park, ubicada en Tramacastilla de Tena, desaparecidos después de que alguien forzara y rompiera los candados y puertas de la perrera donde se encontraban los animales. La alarma saltó este miércoles a las 8.00, cuando el responsable de los perros acudió a la perrera, en Hoz de Jaca, para ocuparse de ellos como todos los días y vio que faltaban todos los animales, 21 en total. Ayer aparecieron dos y este jueves otros 5, por eso se cree que no han sido robados. No obstante, se ha denunciado lo ocurrido y los responsables de la empresa no han dejado de buscarlos en ningún momento. Este jueves se está realizando una batida para localizarlos con gente voluntaria del valle. Estos perros se utilizan para realizar mushing.

“Han roto las cadenas y los candados y han abierto todas las puertas. Creemos que no los han robado, que sólo les han abierto y los han asustado porque están apareciendo perros”, explican desde Tena Park. “El perro más mayor apareció escondido tras un arbusto y el más miedoso en una caseta”, añaden. Otros dos en un gallinero. Este jueves se ha organizado una batida y desde primera hora de la mañana son muchas las personas que se han unido al dispositivo de búsqueda por diferentes zonas del valle. “Queremos pensar que están en el monte porque van apareciendo perros”, subrayan. De momento, han localizado a otros 5 en Escuer y faltarían 14 “que no sabemos si están en el monte, se han llevado alguno o que han hecho”.

Tras lo ocurrido, se encuentran “desesperados” porque los perros “son lo más importante que tenemos”. Algunos animales son de la empresa y otros del encargado del mushing. La empresa compartió ayer en redes sociales lo ocurrido, para alertar sobre todo a los vecinos del valle por si veían a alguien con los animales o los perros sueltos en algún sitio, y miles de usuarios difundieron la información.

