Una treintena de personas reivindican en un viaje en tren de Monzón a Zaragoza el mantenimiento de la taquilla.

Vecinos de Monzón y de la comarca mediocinqueña han emprendido esta tarde a las 15.55 un viaje reivindicativo en tren, con el trayecto Monzón – Zaragoza – Monzón, para informar a todos los pasajeros del cierre de la taquilla de venta de billetes de la Estación Río Cinca que tiene previsto acometer Renfe y Adif a partir del 1 de enero de 2020.

Este cierre ya fue denunciado por los grupos municipales de Cambiar Monzón, Binéfar y Barbastro en una rueda de prensa en la propia estación en la que anunciaron la presentación de mociones en los respectivos ayuntamientos y comarcas para instar al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Fomento que mantengan los servicios en la estación montisonense y no contribuyan a su desmantelamiento.

Esta tarde los representantes de Cambiar Monzón han vuelto al andén con camisetas verdes, alusivas a esta reivindicación, para iniciar el viaje a Zaragoza. Junto a ellos, miembros de Ecologistas en Acción, del colectivo Sicapaces, entre otras asociaciones locales. Alrededor de una treintena de personas han participado en esta acción reivindicativa. El alcalde popular Isaac Claver se ha querido sumar a esta iniciativa, acudiendo a la estación para despedir a los viajeros.

Cabe apuntar que en el último pleno municipal celebrado la pasada semana se aprobaba por unanimidad la propuesta de Cambiar Monzón. “Es una cuestión prioritaria para la ciudad. El tren nos vertebra el territorio y esto no debe entenderse en clave de partidos políticos si no que tenemos que ir todos a una porque es beneficioso para la ciudad. Acciones como ésta nos hace visibles de cara a Zaragoza y a Renfe. Para nosotros el tren es prioritario”, aseguró el alcalde.

Además el primer edil informó de los contactos realizados por el Ayuntamiento ante el Gobierno de Aragón. Por un lado el concejal del PAR Jesús Guerrero se reunió el viernes con el consejero José Luis Soro y arrancó el compromiso de que este venga a Monzón para estudiar esta problemática y posibles alternativas en una junta de portavoces.

El concejal de Cambiar Monzón, Vicente Guerrero, se mostraba satisfecho por la respuesta de vecinos de la ciudad ribereña y también de Albalate de Cinca: “Nuestro objetivo es acercarnos a Zaragoza y tener presentes de que luchar por el ferrocarril es luchar por Monzón y hay que evitar que este servicio se pierda. Queremos ayudar al Gobierno de Aragón con esta protesta vecinal para que tenga más fuerza para sus conversaciones con Renfe y Adif”. Durante el trayecto se han repartidos camisetas y folletos con la vinculación histórica de Monzón y el ferrocarril.

Paralelamente se ha emprendido una recogida de firmas en change.org y en varios comercios de Monzón que ya ha recopilado más de 3.000. La intención de Cambiar Monzón es ponerlas a disposición del Gobierno de Aragón para que conozcan el sentir de la ciudadanía y puedan presionar ante el Ministerio de Fomento para que continúe este servicio.

Entre los viajeros muchos mayores que utilizan este servicio para ver a sus familiares o acudir a visitas médicas. Precisamente un colectivo que según Cambiar se verá afectado por este cierre ya que de no mantenerse la taquilla deberán de comprar el billete por una máquina expendedora o en ruta. “Yo he cogido el billete con la máquina. No tengo problema porque soy joven, pero mi madre que me viene a ver a Zaragoza y tiene 80 años y justo se maneja con el móvil, le va a ser muy difícil sacar un billete en la máquina si quitan la venta en taquilla. Se debería pensar en la gente mayor. Somos muchos los que vivimos fuera y nuestros padres nos vienen a ver y no creo que se aclaren con máquinas”, explicaba Lourdes, montisonense que trabaja en Zaragoza.

Para la zaragozana Ángela Ortiz que ha viajado este miércoles a ver a su familia en Monzón el cierre de la taquilla “no me parece adecuado porque se elimina puestos de trabajo. Se pierde un contacto personal, yo prefiero sacar el billete en una taquilla que en una máquina. Me parece bien que protesten y reivindiquen la continuidad del servicio”.