Historias de miedo y música del recuerdo en la semana de la Noche de Ánimas en Fonz

El municipio de Fonz celebra la Noche de Ánimas y festividad de Todos los Santos con una programación especial con actuaciones de cuenta cuentos y un taller musical dirigido a todos los públicos, desde los más pequeños hasta los mayores.

La primera actividad llega este martes 29 a la Biblioteca municipal de Fonz de la mano de Sandra Araguás que narrará cuentos tradicionales que se contaban por la festividad de Todos los Santos en los hogares del Alto Aragón. El espectáculo, ‘Contando de miedo’ que tendrá lugar a partir de las 18.00, se enmarca dentro de las actividades de animación a la lectura que promueve la Diputación Provincial de Huesca.

Por su parte Lü de Lürdes trasladará al salón de actos de Cofita el 1 de noviembre también a las 18.00 sus su espectáculo ‘Brujas concieteras, ogros catatiqueros y lobos cacoleros’. Un divertido espectáculo sobre “brujas concieteras que no se conforman con su cuento y piden un cambio, Ogresas catatiqueras que siempre acaban dejando un catatico en el plato, ¿te imaginas lo que comen? y Lobos cacoleros que no pueden estarse quietos porque son demasiado curiosos y por eso les pasa cada cosa… Pero también es de niñas y niños que les plantan cara, que no les tienen miedo y que los vuelven completamente locos”, explica la cuentera. En este caso la actividad se enmarca dentro del circuito de artes escénicas de la Comarca del Cinca Medio.

Y para los mayores de 50 años se ha organizado el 31 de octubre la actuación coral y de canto ‘Se me olvidó que te olvidé’ de Alejandro Luaces en Fonz. Este viaje musical a la nostalgia tendrá lugar en el Espazio Cultural L’ Urmo a partir de las 16.00.