Concurrida celebración de la Feria de Castejón de Sos

La animación en las calles y la presencia de numerosos visitantes pese a tratarse de una jornada laboral han marcado este jueves la celebración de la tradicional feria de Castejón de Sos, un certamen de origen ganadero que en el que cada vez tiene una mayor preponderancia la oferta generalista de los numerosos puestos instalados en la céntrica calle del Ral.

Una situación que se ha vuelto a repetir en esta nueva edición del certamen y que ilustra la progresiva pérdida de importancia que padece el sector ganadero en la zona, ya que, como explica el veterano José María Mora, «aunque no se ha perdido volumen de ganado, puede que incluso haya algo más que hace unas décadas, antes había casi una veintena de ganaderos en Castejón y hoy tan solo son un par los que viven específicamente de la ganadería».

No obstante, la feria no renuncia a sus orígenes históricos y, aunque de manera cada vez más testimonial, la muestra de reses de ovino y bovino sigue siendo el reclamo de un certamen que no ha perdido su poder de convocatoria. Y sirve también de refrendo de la importancia económica y social que sigue teniendo en la zona el sector ganadero, porque, lo recuerda el alcalde castejonense, José Manuel Abad, «no solo de turismo vive la Alta Ribagorza». No obstante, valora especialmente el certamen como «punto de encuentro» y «referencia social» para las gentes del entorno.,

Este año, en una muy mañana agradable en lo climático tras varios días de intensas lluvias, centenares de personas se han dado cita en la localidad para vivir intensamente un día plenamente festivo.

La oferta ferial castejonense tendrá un último capítulo este 2019 con la celebración el 6 de diciembre de la Ferieta, un certamen con tanto predicamento popular como este del 24 de octubre, con la que se cerrará el calendario de ferias en esta villa pirenaica.