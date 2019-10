Escolares de Huesca cambian las 'mates' por la restauración de una momia egipcia

Una joven oscense encuentra en el desván de la casa de sus abuelos una antigua figura de un gato y en lugar de abrirla y arriesgarse a estropearla, la lleva a a la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Aragón, donde tras un exhaustivo estudio descubren que se trata de un sarcófago egipcio y que en su interior guardia una momia de gato.

Esta es la historia que han teatralizado este miércoles los profesores de la Escuela a dos clases de alumnos 5º de Primaria del colegio El Parque de Huesca, que han cambiado por un día la clase de Matemáticas que tenían prevista por este divertido y sorprendente taller didáctico 'ConCienciArte. La Viajera del Tiempo', enmarcado dentro de las actividades organizadas por la Semana Europea de la Conservación y Restauración.

El objetivo, como han explicado, era concienciar a los más jóvenes de que "igual que no llevamos a una persona que no esté enferma a alguien que no sea médico, tampoco podemos darle una obra de arte a alguien que no sea un restaurador".

Equipados con guantes, mascarilla, gafas y bata, como unos auténticos profesionales, algunos alumnos voluntarios han aprendido técnicas como eliminar los insectos xilófagos que se habían comido la madera de un símbolo egipcio enterrado junto a la momia; aplicar nanopartículas con un aerosol para tratar los hongos que estaban afectado a las vendas que recubrían el esqueleto de gato embalsamado; o descubrir si la pintura que impregna la figura era azul egipcio a base de una combinación de pigmentos.

Ignacio Mustienes, director de la Escuela, ha asegurado que más allá de despertar vocaciones, el principal fin de esta actividad es enseñar a los escolares "qué deben de hacer cuando se encuentran con una obra de arte, cómo deben de tratarla y respetarla, porque es un valor que es importante conservar, a la vez que nos da pie para mostrarles cómo trabaja el profesional, que usa el método científico para respetar al máximo los bienes culturales y salvaguardarlas de cara al futuro". Por ello, tienen previsto realizar esta misma actividad con alumnos de Secundaria y con adultos.

Por otra parte, el director agradece que tras el SOS que lanzaron el año pasado por el bajo número de matriculaciones, este curso ha comenzado con un "apreciable" aumento de alumnado "lo cual nos permite proponer proyectos más interesantes". Y ha animado a los oscenses a conocer la escuela -se pueden concertar visitas con cita previa- "porque tenemos la suerte de contar con ella en Huesca y queremos que sea un centro de difusión de la cultura en general".