Códice Quimera convertirá Villanúa en una auténtica película de terror

La noche de Halloween, Villanúa se convertirá en el escenario de una aventura terrorífica y muy real, en el que cada participante será el protagonista de su propia película de terror. Basado en el ajusticiamiento de las brujas de esta localidad, se propone un juego de realidad simulada en el que no faltará el terror psicológico y situaciones muy intensas con tensión, claustrofobia, adrenalina…. Se trata de Códice Quimera, un juego repleto de enigmas, pruebas y engaños, donde los participantes tendrán que interactuar con los personajes que se vayan encontrando ayudándoles, pidiéndoles ayuda o huyendo de ellos, para poder desentramar la historia.

La experiencia es una aventura simulada a tiempo real de aproximadamente 6 horas de duración que se desarrollará en todo el pueblo de Villanúa. La misión de los participantes será intentar averiguar qué es lo que tiene aterrados a sus habitantes y, si logran sobrevivir, resolverlo. Cada jugador será el protagonista de su propia película, donde cada decisión que tomen determinará su supervivencia. Se contará con más de 35 actores y un gran despliegue técnico. “Es como una yincana y cada decisión que tomen determinará su destino”, explica Iván Rodríguez, director de Extreme Experience, la empresa que organiza el juego, con la colaboración de Turismo Villanúa y el Ayuntamiento de la localidad. Los participantes “no correrán riesgo y siempre habrá interacción entre actores y jugadores”, añade.

Los valientes que quieran formar parte de esta experiencia, pionera en la zona, recibirán una pulsera que les acreditará como participantes, una libreta de investigación y una vida. “Los jugadores, si son capturados no mueren, reciben una penalización no muy agradable, porque no se debe perder el miedo a ser capturado”, subraya Rodríguez. Y nunca estarán solos, ya que se formarán equipos que estarán conectados por grupos de WhatsApp “por alguno se pierde o necesita ayuda”. Pueden participar los mayores de 16 años y deberán llevar ropa adecuada, calzado cómodo, una linterna, teléfono móvil con datos y con la batería llena. Si un jugador se cansa o no aguanta las seis horas, puede abandonar cuando quiera. No obstante, y como se van a vivir situaciones muy intensas, se recomienda no participar a embarazadas, personas que padezcan del corazón o sufran cualquier tipo de ansiedad o depresión.

Códice Quimera tendrá lugar el 1 de noviembre por la noche. Habrá un concierto previo a las 23.00 en la plaza Mayor de Villanúa, de Duendelirium. El concierto es gratuito y abierto al público. Códice Quimera tiene un precio de 30 euros. La entrada se puede adquirir en www.eventbrite.es y ofrece la entrada individual o un pack ‘Quimera’ que incluye una (68 euros) o dos noches de alojamiento (110 euros) con media pensión y visita guiada a la Cueva de las Güixas. Iván Rodríguez ha explicado que ya hay inscritas personas de diferentes puntos de la geografía española. “Algunos son veteranos en este tipo de eventos, e incluso se han vendido 4 entradas en Alemania”, asegura. Es la primera vez que se va a desarrollar un juego de estas características en la zona, y esta empresa ya los ha organizado en otros pequeños pueblos de Madrid o Ávila.

Pero esta no va a ser la única actividad que se ha organizado para Halloween en Villanúa. Un año más, y ya van seis, Turismo Villanúa y la Cueva de las Güixas han preparado una programación para toda la familia, con el objetivo de que todos puedan participar y disfrutar de este puente especial. Para ello, acercarán al público, de maneras muy diferentes, las tradiciones de la noche de difuntos y ‘almetas’. El programa comenzará el jueves 31 de octubre y se alargará hasta el sábado 2 de octubre con visitas especiales a la cueva, teatralizadas y de autor, actividades y talleres infantiles, juveniles y familiares en el polideportivo y CIN Subterránea, charlas divulgativas y música.

El jueves a las 18.30 tendrá lugar la noche de Almetas con Sandra Araguás, una charla etnográfica para niños y adultos sobre tradiciones del Alto Aragón. A continuación, habrá un paseo con calabazas iluminadas hasta el cementerio. A las 19.30 será el turno de Nacho Navarro, del equipo de 'Cuarto Milenio' que hablará de ‘El retorno de los muertos’, para mayores de 12 años. Estas dos actividades se desarrollarán en el CIN Subterránea y son gratuitas y sin inscripción previa.El viernes 1 y sábado dos habrá visitas teatralizadas infantiles ( a las 11.30 y 12.30) y para adultos (16.30 sólo el sábado, 17.30 y 18.30). Además el 1 de noviembre a las 13.00 y 16.00 habrá una visita de autor con Nacho Navarro. Para estas actividades habrá que adquirir entrada y reservar previamente (cuevas@villanua.net y en el 974378465).

Por otro lado, el viernes y el sábado habrá actividades en el polideportivo: talleres, túnel de terror, cuentos de la madre Muerte con Sandra Araguás y concierto con ‘Dead Puppet Orchestra’.