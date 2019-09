Fallece un motorista tras una colisión frontal con un vehículo en la A-132 en Bailo

Una motorista ha resultado muerto como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de este sábado en la carretera A-132, en el término municipal de Bailo (Huesca). El suceso se ha producido a la altura del kilómetro 58, cuando un turismo y una motocicleta han colisionado frontalmente, según informa la Guardia Civil.

Por el momento, se desconoce la identidad del fallecido. Tan solo se sabe que es un varón. Tampoco ha trascendido si a raíz del choque hay más heridos.

Tras el impacto, el piloto de la motocicleta ha salido despedido y ha caído por un pequeño barranco. No obstante, para su evacuación no ha sido necesaria la intervención de los equipos de montaña, explican las mismas fuentes. Hasta el lugar del suceso, que ha ocurrido a las 9.30, se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico y un equipo de atestados de la Benemérita, así como Protección Civil de la Jacetania y el servicio de ambulancias No obstante, las emergencias médicas no han podido hacer nada por la vida del motorista.

La carretera A-132, que une Huesca con Puente la Reina de Jaca a través de Ayerbe y Murillo de Gállego, es muy transitada por los motoristas debido a su trazado sinuoso. No es la primera vez que se se produce un accidente mortal con motocicletas implicadas.