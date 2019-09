Detenido por chantajear a siete mujeres en internet si no le enviaban fotos íntimas

La Guardia Civil ha detenido a una persona acusada de 11 delitos de 'sexting' (acoso en internet con el envío de imágenes comprometidas) a través de una red social, a raíz de varias denuncias interpuestas en la Comarca del Alto Gallego, en las que las víctimas comunicaban estar sufriendo coacciones. Las acosaba por medio de un perfil falso con mensajes de carácter sexual, intentando presionarlas con detalles de su vida privada. El detenido es un varón de 24 años de la comarca al que se le imputan delitos de coacciones. De momento se tiene conocimiento de siete mujeres afectadas.

La Guardia Civil de Huesca ha bautizado la operación como 'Lifeguard (salvavidas) Stalker (acosador)'. Este expresión se utiliza para seguir la pista de una persona a través de sus perfiles, espiándola y acosándola. Todo empezó en julio a raíz de la denuncia presentada por una mujer en el cuartel de la Guardia Civil. La víctima explicó a los agentes que estaba sufriendo coacciones a través de una red social, consistente en que el supuesto autor amenazaba con contar detalles de su vida privada si no le enviaba fotografías de carácter íntimo.

Los agentes, según ha explicado este jueves la Guardia Civil, consiguieron determinar la identidad del supuesto autor y localizar a otras mujeres afectadas por las coacciones. El detenido se ocultaba utilizando varios perfiles falsos y fotografías de otros hombres sacadas de internet. Para ello manejaba diversos dispositivos informáticos y varias redes sociales que dificultaban su localización.

"La forma de actuar de este 'stalker' consistía en crear un perfil falso en una red social, a través del que contactaba y acosaba a sus víctimas, a las cuales conocía previamente", ha explicado la Comandancia de Huesca. El acoso se realizaba a altas horas de la madrugada, cuando les envía mensajes de carácter sexual y fotografías pornográficas, intentando coaccionarlas con detalles de su vida privada de los que tenía conocimiento previo, con el fin de que le enviasen fotografías íntimas. En ciertas ocasiones, llegaba a ofrecer grandes cantidades de dinero en su intento por conseguir imágenes o por mantener relaciones sexuales con las víctimas.

Una vez conocido su modus operandi, ha detallado la Guardia Civil, se logró dar con la identidad del supuesto autor y el domicilio en el que se realizaba la actividad delictiva. El pasado 24 de septiembre, se procedió a su detención. No se han revelado más detalles del arrestado, salvo que es un varón de 24 años, vecino de la Comarca del Alto Gallego.

Siete mujeres de 27 a 45 años

Hasta la fecha, se tiene conocimiento de la denuncia por este tipo de hechos de siete mujeres de entre 27 y 45 años, no descartándose que haya otras posibles víctimas, ya que en las últimas semanas el supuesto autor había aumentado su actividad delictiva, "causando gran alarma social en la Comarca y en el entorno cercano de las afectadas".

Las diligencias instruidas junto con el detenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Jaca, el cual decretó la libertad con cargos y orden de alejamiento de todas las víctimas.

Recomendaciones

A raíz de este caso, la Guardia Civil ha emitido una serie de recomendaciones y ha hecho un nuevo llamamiento para evitar ser víctima de estos delitos cuando se contacta con desconocidos por internet. Habla de la importancia de "informar y prevenir" a cualquier persona del entorno, incluso a menores, para que tengan conocimientos de actuaciones como esta y no tengan que sufrirla.

Respecto a cómo evitar ser víctima, se aconseja: no acceders a chantajes; evitar el contacto con desconocidos; siempre denunciar el sexting; no compartir información o fotografías comprometedoras; no enviar ni sacar imágenes "que pudieran afectar a tu reputación y pueden ser interceptadas por terceros"; explicar el peligro de estas conductas para evitar su propagación; dejarse ayudar y hablarlo con los padres o personas cercanas; "y lo más importante de todo, utilizar el sentido común: lo que haces en el mundo virtual tiene sus consecuencias en el mundo real".

En caso de que detecte algún caso como este, la Guardia Civil pide contactar con ellos en el cuartel más cercano, llamando a la central 062 o informándose en el Grupo de Investigación Tecnológica (Edite).