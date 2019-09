Barbastro reconoce el trabajo de Sergio Samitier en la Vuelta a España

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, y la primera teniente de alcalde, Raquel Latre, han recibido este jueves por la mañana en el Ayuntamiento al ciclista profesional de Barbastro Sergio Samitier (1995), del equipo Euskadi Murias, tras su participación en la reciente Vuelta a España donde fue protagonista en la etapa de montaña en Asturias del día 8, el mismo día en el que la ciudad del Vero celebraba sus fiestas mayores.

Samitier protagonizó la escapada de la jornada si bien no fraguó. No obstante los aficionados al ciclismo lo eligieron a través de las votaciones en la página web como el ciclista más combativo de la carrera. En esa etapa no faltaron seguidores barbastrenses de la peña Sami, que apoyan al joven ciclista, así como el handbiker Diego Ballesteros que alentaron a Samitier en su ascenso al santuario del Acebo.

El alcalde y la teniente de alcalde felicitaron a Samitier y le entregaron una fotografía del ciclista en plena competición con un marco de plata con el escudo de la ciudad del Vero.