Los alcaldes de Huesca y Zaragoza quieren relanzar el corredor de la A-23, con un flujo diario de 15.000 personas

Pese a la tradicional rivalidad entre capitales, la "buena sintonía" ha presidido este viernes la reunión mantenida por los alcaldes de Huesca y Zaragoza, tres meses después de tomar posesión. Jorge Azcón viajó el martes a Teruel y hoy ha querido mantener un encuentro con el primer edil de Huesca. Entre los intereses comunes expresados por ambos está el relanzamiento del corredor que une las dos ciudades a través de la A-23, por donde a diario se mueve un flujo de 15.000 personas, la mayoría por motivos laborales.

"El futuro de ambas ciudades se hace sumando", ha dicho Luis Felipe, partidario de potenciar ese eje. El alcalde de Huesca ha destacado la existencia de tres polos principales: la zona industrial entre la capital aragonesa y Zuera, el espacio agroalimentario que va de Gurrea de Gállego a Almudévar y el foco tecnológico y logístico representado por Walqa y la Plataforma Plhus. Tanto él como Jorge Azcón han reclamado la implicación del Gobierno de Aragón, "una planificación regional", para que esta idea tenga éxito.

No es la única cuestión en la que ha habido acuerdo. Los técnicos de Turismo de los dos ayuntamientos prepararán un convenio para incluir a Huesca como destino en las campañas del Ayuntamiento de Zaragoza. Las encuestas revelan que el 40% de los zaragozanos que visitan la capital oscense lo hacen por primera vez.

"La relación que el Ayuntamiento de Zaragoza quiere tener con el de Huesca es el ciudades hermanas, que es lo que somos. Ha habido buenas relaciones pero queremos que todavía se mejoren", ha declarado Jorge Azcón, recordando que es la ciudad más cercana y por ello quiere conseguir una colaboración "especialmente intensa y con lazos más fuertes que en el pasado".

Respecto a la potenciación del corredor de la autovía, ha comentado que "cuando Zaragoza crece, le va bien a la provincia, a la Comunidad y a Huesca. No queremos que haya una competencia, no queremos dividir, queremos multiplicar. No es cuestión de que nos quitemos las cosas". En cuanto al turismo, ha animado a los zaragozanos "a conocer Huesca mucho mejor".

En la rueda de prensa posterior a la reunión, también ha habido referencias a las comunicaciones por ferrocarril. Luis Felipe se ha preguntado cuántas de esas 15.000 personas que viajan por carretera usarían el tren, en una sociedad más sostenible. "Si el transporte no compite en tiempos y frecuencias, nadie va a utilizar el ferrocarril", ha manifestado. Y ha recordado asimismo las conversaciones con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para conseguir la finalización de la estación de ferrocarril y la ampliación de los andenes, de forma que puedan albergar todo tipo de convoyes y sea competitiva y operativa de cara a la liberalización del transporte en el año 2020.