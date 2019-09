Pregón a medianoche en Tamarite de Litera antes de lanzar el chupinazo

Qué mejor representación para arrancar unas fiestas que los gigantes y cabezudos. La salida de la comparsa, para regocijo de los niños, es este jueves el primer acto de las fiestas de Tamarite de Litera. Habrá que esperar a la medianoche para escuchar el pregón desde el balcón de la Casa de la Vila, a cargo de la peña La Cuadra (por su contribución a la dinamización del pueblo), y el estallido del chupinazo. Antes, por la tarde, los vecinos disfrutarán con la inauguración de la exposición ‘La vida tradicional y el sentir de nuestros antepasados a través de la indumentaria’, de la coleccionista oscense Pepa Ramón, para luego ir a la cena y degustar un suculento estofado de ternera.

La concejala de Fiestas, Elena Viu, destaca entre los actos más divertidos del programa la carrera de camas, organizada por Interpeñas, en la que uno va montado y otros empujan mientras los vecinos animan o echan agua para sofocar el calor. "Ellos se lo pasan bien y el público, también".

Por las mañanas, los niños son los protagonistas, con las carreras pedestres, yincanas o hinchables. Las primeras, en el paseo del Hortaz, se dividen en tres categorías, de 5 a 14 años. Habrá medallas y obsequios para todos. Y también por la tarde tienen actividades. La concejala agradeció la colaboración de las asociaciones y el comercio, que también organizan actos.

Cada día, la música sonará por la tarde en formato más relajado, y por la noche, en la verbena, en el pabellón municipal. La carpa exterior acogerá los conciertos de Los Conejos Verdes (día 5), Grupo The Best of Rock Tribute (6) y Los Destrangis (7).

El domingo día 8 es el día grande con la ofrenda floral en el santuario de Nuestra Señora del Patrocinio para, a continuación, asistir a la misa cantada por el grupo local Alma Literana. Por la tarde es hora de ir despidiéndose con el desfile de carrozas, que en Tamarite no es prólogo de las fiestas sino el epílogo. La de este año es ya la edición número 52 y contará con siete carrozas y alguna más de fuera, además de los grupos de animación. Casi en el cierre habrá baile con la orquesta Scorpio y a continuación fuegos artificiales de fin de fiesta a cargo de la Pirotecnica Oscense.