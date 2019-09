Luis Estaún ratifica en pleno su dimisión como alcalde de Biescas con duras críticas del PSOE

La renuncia de Luis Estaún como alcalde de Biescas ha sido ratificada este lunes en un pleno extraordinario celebrado en el consistorio pelaire. Este cargo era incompatible con el que va a ostentar a partir de ahora de Director General de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos del Gobierno de Aragón.

Estaún se ha despedido de la corporación municipal con duras críticas recibidas por parte del partido socialista, que considera que deja un equipo “absolutamente inexperto” en política municipal. El PP por su parte, ha asegurado que el pacto de gobernabilidad alcanzado a principios de esta legislatura se mantiene. En un próximo pleno extraordinario se nombrará una nueva concejal, Gabriela Raga y se elegirá a su sustituta, siendo propuesta para alcaldesa Nuria Pargada.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Biescas, Isabel Manglano ha dedicado palabras duras a nivel político al ya ex alcalde Luis Estaún. Ha dicho que su promoción como director general “todos la teníamos clara”, de hecho “en el ayuntamiento no ha habido ningún proyecto” en los últimos años, sino que “se han limitado a hacer una gestión puramente administrativa”. Y considera que este no era el momento de dejar el consistorio, ya que se queda al frente un equipo político “absolutamente inexperto y con una pequeña trayectoria de alguno de sus miembros dentro de la gestión municipal”. El PSOE se alegra a nivel personal del nuevo nombramiento, que se ha dado “en el peor momento para el Ayuntamiento de Biescas”.

Manglano también ha hecho referencia a los votantes de Estaún, de los que ha dicho que se pueden sentir “defraudados, engañados” e incluso “traicionados”. “Todos sabemos que en los pueblos pequeños sobre todo se vota a la persona en lugar de al partido político, y Luis en Biescas era una institución”. Ha añadido además que han sido tres meses de legislatura “y de desgobierno, porque en este tiempo no hemos tenido ni una sola comisión informativa y un único pleno ya que tenía la vista puesta en Zaragoza”.

Tras estas palabras de la oposición, Luis Estaún ha subrayado que “cuando uno se va, lo elegante es desearle buena suerte y no recriminarle que se vaya, más aún cuando ha estado toda la campaña diciendo que era necesario sacarme del Ayuntamiento y cuando se intenta que la lista más votada no gobierne”. Pese a todo, lo importante para él es que se queda un equipo de gobierno “sólido y capaz”. En esta nueva etapa que comienza “voy a tener la oportunidad de aplicar todo lo que he aprendido en los más de 20 años en el Ayuntamiento de Biescas en mi nueva responsabilidad en el Gobierno de Aragón, y voy a seguir trabajando por los vecinos de Biescas, por la Comarca Alto Gállego y por los aragoneses”.

En cuanto al pacto alcanzado entre el PAR y el PP a principio de legislatura, ha asegurado que “ha funcionado bien el reparto de responsabilidades” y cree que el PP está realizando “un buen trabajo”. “Ha asumido áreas importantes y está notándose su acción política, con lo que estamos satisfechos”. En el próximo pleno extraordinario que celebre el consistorio pelaire, Nuria Pargada será la candidata a alcaldesa “y esperamos tener el apoyo no sólo del PP, también de algún partido más”.

Por su parte, Pepe Otal, portavoz del PP ha manifestado que Estaún ha dejado a gente “que quiere trabajar y hacer cosas por Biescas” y que “hay que dar pie a que empiece gente nueva y aproveche este tiempo para sacar proyectos adelante”. Igualmente ha asegurado que se va a mantener el pacto de principio de mandato. “Vamos a ayudar en lo que podamos”, concluía.