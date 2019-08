Monzón se convierte en el mayor zoco del coleccionismo popular

Los aficionados al coleccionismo popular celebran este fin de semana su reunión familiar anual en Monzón. Replega, la feria que desde dieciséis años deja pequeña la nave de la Azucarera y la carpa anexa donde se propicia el intercambio.

Viajan de lugares tan lejanos como Portugal o Francia, Galicia, Andalucía, Asturias, y otros más cercanos como Madrid, País Vasco o Cataluña, donde se encuentran los mayores aficionados. De esta última Comunidad proceden la gran parte de los 70 comercios especializados o las más de 50 asociaciones y clubes presentes en la feria. Es el caso de ‘El Patufet’ una parada de tebeos antiguos, pins, placas de cavas, tapones corona… "Lo más raro que tenemos son tarjetas de restaurantes japoneses o llaves de hotel. Lo vendemos y lo intercambiamos", explica Nuria Daviu, de Vilanova i la Geltru (Barcelona).

Su tienda es una de las veteranas en Replega, ya que acuden a la feria de Monzón desde hace quince años. En cambio para su vecino Quique López ha sido su primera incursión en la feria: "Soy coleccionista de chapas de cava y quería venir siempre pero coincide con el cumpleaños de mi hijo. Este año como se ha adelantado un poco, he podido venir y he visto un ambiente genial. Tengo 13.000 chapas, pero también lecheras, cámaras antiguas … soy coleccionista".

La feria permanecerá abierta hasta el domingo al mediodía y es el mejor escaparate para iniciarse en esta pasión o descubrir auténticos museos con objetos domésticos como abanicos o los dedales que coleccionaba el montisonense José Ro, a quien la organización le quiso brindar un homenaje póstumo entregándole una placa a su viuda por ser colaborador de Replega desde sus inicios.

Un museo virtual que se ha hecho palpable en esta feria es el que reúne uniformes, insignias, parches, lotería, postales, pañoletas y demás objetos del movimiento Scout católico de Madrid y Aragón. Su propietario, el soriano Eduardo Martín (de padre madrileño y madre zaragozana), tiene una colección valorada en 9.000 euros y que presenta en su web "porque ninguna administración ni entidad nos apoya para crear un museo". Parte del material lo expone por primera vez en Replega para dar a conocer el movimiento Scout y de guías y buscar nuevas piezas para incrementarlo. "Es la primera que vengo para promocionar porque las cosas de los Scouts también se promocionan y he contactado con un coleccionistas de sellos del movimiento", apuntaba.

Las chapas y los pins son los reyes de reyes de Replega pero también se pueden adquirir postales, fotos, monedas, marca páginas, sobres de azúcar, vinilos, pósters, libros, juguetes, hasta manuales de vehículos. Para el asturiano José Mor, coleccionista de chapas de cerveza y posa vasos, no hay duda: "Esta es la mejor feria de coleccionismo de España. Hacía cinco años que no venía y he podido volver para intercambiar y comprar".

Entre los atractivos de Replega, las once exposiciones de filatelia, de los 75 años de atletismo en Monzón, de los Héroes del Silencio, de pegatinas de la constitución de los ayuntamientos democráticos, de videojuegos, … O la concentración de vehículos clásicos que tendrá lugar este domingo en la feria por la mañana.

El alcalde Isaac Claver afirmaba con orgullo que Monzón "es referente nacional con esta feria única y ejemplar". Y el creador de la feria, Chorche Paniello, señalaba que el éxito de Replega es que "las asociaciones la han hecho suya. Es una feria de las relaciones personales".