Barbastro potenciará los actos de calle

Las fiestas de Barbastro, que se celebrarán del 4 al 8 de septiembre en honor de la Natividad de Nuestra Señora, presentan novedades para buscar la máxima participación en las calles. Aunque solo lleva dos meses al frente del consistorio, el nuevo equipo de gobierno ha podido hacer importantes cambios en un programa que respeta el guión festivo de otros años aunque incorpora destacadas novedades. En total, serán más de 80 actos y salvo el teatro y los toros, serán todos gratuitos.

Las más significativas van encaminadas en revitalizar el chupinazo y hacer más participativa la cabalgata del pregón con el que se inician las fiestas. En este sentido, se ha convocado a peñistas y el resto de jóvenes a una concentración a las 10.00 en el paseo de Coso para degustar un almuerzo y desde ahí encaminarse a la plaza Constitución para escuchar el pregón y asistir al disparo del cohete anunciador.

Allí llegará uno de los cambios más sustanciales de este año: la cabalgata del pregón invertirá su recorrido recuperando así el trazado de antaño. Es decir, la salida de las carrozas será desde la confluencia de la plaza Aragón con el paseo del Coso para recorrer General Ricardos y Corona de Aragón hasta finalizar en el cruce con el puente del Amparo.

De esta forma, según explicaron este lunes el alcalde Fernando Torres y el concejal de Fiestas, Luis Olivera, los desplazamientos de los peñistas serán desde la plaza del Ayuntamiento hasta la avenida de San Josémaría Escrivá de Balaguer para recorrer el centro de la ciudad. La medida pretende que la cabalgata sea más ágil y que esté más concurrida.

Una circunstancia similar ocurrirá con la Comparsa de Cabezudos y Gigantes, que saldrá de los días 5 al 8. Cada jornada, saldrá de un barrio diferente y terminará en otro, en lugar de desplazarse al Ayuntamiento, donde se encontraba habitualmente la salida y la llegada.

Otra de las novedades será la incorporación de dos escenarios nuevos para actuaciones dirigidas al público juvenil, en la calle Calvario y en el cruce con la plaza Diputación, sumándose así a los tradicionales espacios de las plazas Aragón y San Francisco.

La nueva concejalía de Fiestas apuesta por retomar los conciertos con grupos que fueron míticos en los 80 y 90 como Los Toreros Muertos, Siniestro Total o Seguridad Social. Junto a estos nombres, habrá grupos de versiones como un tributo a Queen, los DJ Maadraassoo y We Are Not o las batallas de gallos en el escenario de la calle Calvario.

Las actuaciones infantiles se desarrollarán por la tarde en las plazas con actuaciones a cargo de Gorgorito o Los Titiriteos de Binéfar. La fiesta también llegará a los mayores con verbenas y visitas a las residencias.

Interpeñas mantendrá su programación en el recinto ferial con actuaciones contratados por las propias peñas y el Pómez Festival con grupos de ska y punk.

Mientras, la corrida de toros, del día 8, contará con reses de la ganadería La Palmosilla para los diestros Gómez de Pilar, Gonzalo Caballero y el Andoureño.

Durante esos días habrá campañas para prevenir los abusos sexuales y el consumo excesivo del alcohol. El Consistorio repartirá 20.000 pañoletas entre vecinos y visitantes para concienciar sobre el uso del blanco y el azul.