Una multinacional proyecta un teleférico desde la estación de Canfranc al ibón de Ip

Una empresa multinacional dedicada a la construcción y explotación de teleféricos planea construir un transporte bicable entre Canfranc y el ibón de Ip. El grupo, con sede en Austria, una vez recibido el visto bueno del Ayuntamiento, encargará el proyecto e iniciará los trámites ambientales, un paso importante teniendo en cuenta que se trata de un espacio de alta montaña.

El Ayuntamiento lleva dos años trabajando en este tema con la empresa Doppelmayr, que hizo un primer estudio para recuperar el antiguo carretón (pequeño vagón) que subía los materiales a la central hidroeléctrica de Ip, pero el proyecto era muy caro, rondaba los 13 millones, y planteaba muchos problemas de seguridad.

Según explicó el alcalde, Fernando Sánchez, el promotor esperó a que pasaran las elecciones para reunirse con el Ayuntamiento y recabar su apoyo.

La infraestructura de transporte tendría casi 1.300 metros y llegaría por encima de los 2.000. Desde este punto hasta el ibón hay una pista. Sería bicable con una pilona, además de los apoyos de salida y llegada, y dos cabinas con capacidad para 15 pasajeros.

La inversión rondaría los 4 millones de euros, sin contar el edificio de recepción. El objetivo es explotarlo turísticamente para acercar a los visitantes hasta este paraje. La empresa dispone de un estudio de mercado que garantiza la rentabilidad con 80.000 usuarios al año, a unos 10 euros el billete. La previsión, según el Ayuntamiento, es que se pueda llegar a esa cantidad.

El sistema de cable partiría desde la explanada de la estación internacional de tren, junto al Museo de Ferrocarril, y llegaría al ibón de Ip, junto al carretón utilizado para la construcción y mantenimiento de la central hidroeléctrica, que se estuvo usando hasta los años 90.

El Grupo Doppelmayr/Garaventa es una multinacional dedicada al sector de la construcción de teleféricos. Hasta la fecha la empresa ha instalado sistemas para clientes de más de 96 países. "Tiene una rama dentro de la empresa que también se dedica a la explotación, y es esta sección la que se ha interesado", aclaró Fernando Sánchez. El grupo quiere lanzarlo como un proyecto que dé visibilidad a este tipo de instalaciones para introducirse en España.

Canfranc lo ve como "una posibilidad muy interesante de desarrollo turístico no solo para subir a una zona con un mirador espectacular sino por las actividades que se pueden hacer en el entorno del ibón de Ip", en palabras de su alcalde. Fernando Sánchez entiende que el impacto ambiental no debería suponer un obstáculo. "No hay que hacer ninguna pista, solo una pilona, y tomando medidas esperamos que no haya problemas. Si todo va bien podría estar operativo en dos años", precisó el responsable municipal.