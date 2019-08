Un montañero se pierde sin víveres en medio de la niebla en el pico Anayet

Un montañero de 50 años tuvo que ser rescatado durante la noche al quedar enriscado en el pico Anayet en medio de la niebla y sin material ni víveres. Este es uno de los nueve salvamentos realizado en los últimos días por los especialistas de la Guardia Civil, con un saldo de varios heridos, la mayoría de nacionalidad francesa, en distintos accidentes ocurridos en los municipios de Sallent de Gállego, Benasque, Panticosa, Sahún, Bierge, Hoz de Jaca, Fanlo y Broto.

El rescate nocturno se produjo a raíz del aviso recibido a las 22.45 horas el día 11. El montañero, un valenciano de 50 años, estaba enriscado en la zona del pico Anayet (Sallent de Gallego), no encontrando la bajada por falta de visibilidad a causa de la niebla y además no disponía de material adecuado Para pasar la noche ni de víveres. Especialistas del equipo de Panticosa acudieron en su búsqueda, sin posibilidad de utilizar los medios aéreos al no haber luz diurna. No les fue fácil encontrar el camino de ascenso por la intensa niebla, pero pudieron llegar hasta el montañero a las 04.30 del día 12. El montañero fue abrigado con ropa de los guardias, que también le dieron comida y bebida calientes. Juntos llegaron al parquin de la estación de esquí de Anayet tres horas más tarde y el rescatado continuó por sus propios medios.

Otro de los salvamentos de los últimos días se produjo en la zona del glaciar del Aneto (Benasque), que estos días presenta mayor dificultad al haber desaparecido la nieve, de manera que es necesario caminar directamente por el hielo para realizar la ascensión al techo de los Pirineos. Un montañero guipuzcoano de 33 años sufrió una caída de unos 40 metros. El helicóptero lo evacuó a la helisuperficie de Benasque, pero una vez allí el médico realizó una primera valoración determinando que solo sufría contusiones y magulladuras.

Además, en los últimos días se han accidentado dos barranquistas. Uno tenía lesiones en un brazo y la espalda por un percance ocurrido en la Fuente de Tamara (Bierge). Francés, de 47 años, fue evacuado en helicóptero al hospital San Jorge. Otro barranquista de la misma nacionalidad, una mujer de 54 años, se accidentó en el tobogán de 25 metros del barranco de Eriste (Sahún) y se la trasladó al hospital de Barbastro.

Además, la Guardia Civil de Montaña ha evacuado en helicóptero a un senderista barcelonés de 21 años que se torció un tobillo al descender de Monte Perdido (Fanlo) y a una montañera francesa de 31 años con la misma lesión que estaba realizando una ruta por la zona del refugio de Bachimaña (Panticosa)-

El jueves hubo otro accidente en la Brecha Latour del pico Balaitus (Panticosa), donde un montañero francés de 63 años sufrió una fanctura abierta de tibia y peroné poor una caída.

La Guardia Civil ha atendido este viernes otros dos rescates de un barranquista con dolor en la espalda en el barranco Furco (Broto) y un escalador en Hoz de Jaca.