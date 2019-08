Las peñas recreativas ponen un 7,8 de nota final a las fiestas de San Lorenzo

A escasas horas de entonar el ‘Adiós, San Lorenzo, adiós’, las peñas coinciden casi unánimemente en que estas fiestas han subido "un peldaño" de calidad por lo que sus notas finales arrojan una media de un 7,8, especialmente porque la ubicación conjunta en la plaza de Navarra ha superado mejor el examen este año. No obstante, también reconocen que hay "muchas pequeñas cosas" que mejorar.

Las seis entidades agradecen ante todo que sigan contando con un amplio respaldo social ya que han logrado una ligera subida hasta rozar los 6.000 socios. Una de las buenas noticias que festejaron este miércoles en la tradicional comida de hermandad celebrada en el salón Jai Alai y a la que tan solo no pudieron asistir los presidentes de Los 30 y Los que Faltaban.

El ranquin los sigue encabezando la Alegría Laurentina, con 2.200 socios. Su presidente, Javier Ibarz, valora muy positivamente el nuevo escenario de la plaza de Navarra, por su ubicación y por los medios técnicos. "Se nota que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo por meter buena iluminación y sonido". En su caso, ven "inviable" tener diferentes espacios para cada peña por el gasto que conllevaría. "Por eso, con seguir allí y que esté bien montado, ya valdría. Solo pediríamos que el dinero para contratar grupos no estuviera tan limitado". Su nota final es un 7 "porque no ha ido tan mal como el año pasado".

Los que Faltaban ha mantenido el millar de socios. Álvaro Antoñanzas asegura que están "contentos" con el ambiente vivido este año "porque hubo tres días muy fuertes al principio y el resto hemos vivido un San Lorenzo más familiar". También aplauden la nueva distribución de la plaza de Navarra. "Ha funcionado muy bien", resume. No obstante, cree que hay que seguir estudiando espacios "porque a lo mejor no hemos acabado de acertar". Además, pide retocar el pliego de la plaza de toros porque, se queja, la empresa está aplicando el 30% de descuento a las peñas no sobre el precio final del abono sino sobre la suma de todas las entradas sueltas. Él le da un 8 de nota.

La Parrilla ha crecido hasta casi los 800 socios. Su presidenta, Loreto Larripa, valora también la mayor capacidad de la plaza de Navarra con el traslado del escenario. Admite que siempre han reivindicado estar en el centro y que el actual emplazamiento se ajusta a esa petición. "Porque aunque hemos luchado también para que cada peña tuviera su propio espacio, en el momento actual es imposible, sobre todo en el aspecto económico, por eso preferimos estar las seis juntas". Entre sus peticiones, anticipar las reuniones de preparación de San Lorenzo a octubre o noviembre. Así, su nota final es un 7.

Los 30 también ha subido también ligeramente hasta los 720 socios. Tomás Hernández destaca especialmente la respuesta a los encierros infantiles y las concentraciones de charangas. "Tenemos que potenciarlos más porque han sido un éxito", opina. A su juicio, la afluencia a los conciertos de la plaza de Navarra ha sido "floja", aunque entiende que hay mucha competencia a esa misma hora. En su caso, sí que reclaman espacios distintos para cada dos o tres peñas como máximo "porque así puede haber diferentes estilos y se crea más identidad". Él pone un 8 de nota.

La Zoiti ha incrementado los socios y ahora supera con mucho los 700. En lo positivo, Jennifer Iglesias también destaca la gran aceptación de los encierros infantiles, y en lo negativo, el lanzamiento de latas en la plaza de toros desde parte del tendido de las peñas. En su opinión, los números de la plaza de Navarra "hablan bien este año", aunque reitera su reivindicación de estar repartidas por diferentes plazas "porque se podría tener más libertad en los estilos musicales y daría más vida al resto de la ciudad", argumenta». Su nota, un 8,75.

Por último, la 10 d’Agosto ha superado con creces los 400 socios en su 25 aniversario. Ana Lite hace un balance positivo "porque ha salido casi todo rodado". También aplaude el nuevo escenario de la plaza de Navarra, donde cree que deben seguir las peñas porque "estamos bien allí", opina. Por ello, pone un 8 de nota general.