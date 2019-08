Pablo Aguado: "De la sencillez surgen las cosas más hermosas"

Al igual que en otras muchas plazas, se presentará en Huesca el próximo lunes sustituyendo al maltrecho Andrés Roca Rey. ¿Siente que es el único torero capaz de llenar el vacío del peruano?

Eso se percibe en la respuesta del público en la taquilla y en la expectación generada antes de la corrida. No seré yo quien me compare con uno u otro torero.

El aldabonazo de Sevilla, en abril, marcó un punto de inflexión en su carrera.

Aquella tarde me ha permitido entrar en todas las grandes plazas. Estoy completando la temporada soñada y he tenido oportunidad de triunfar en otros escenarios importantes como Madrid, Nimes y, más recientemente Huelva. Me siento repleto de confianza.

¿Se ve subido al carro de las grandes figuras?

Ahora mismo sí, puedo decir que estoy compitiendo directamente con los mejores, pero esto es muy difícil. Lo que más cuesta es mantenerse arriba después de haber triunfado puntualmente; ahí es donde se aprecia la diferencia entre los toreros corrientes y los extraordinarios.

¿Y quiénes son los toreros extraordinarios del momento? ¿Por quiénes recorrería kilómetros si fuese aficionado?

José Tomás, Morante de la Puebla, José Mari Manzanares, El Juli, Diego Urdiales… Hay un buen puñado de compañeros a los que admiro. Y no quisiera olvidar a los demás que están arriba del escalafón. Si han llegado ahí es por algo. En el toreo nadie te regala nada.

Y Pablo Aguado, ¿cómo ha llegado a convertirse en el torero de moda?

Siendo fiel a mi forma de entender el toreo y manteniendo la personalidad que desde mis inicios, cuando era niño, he querido demostrar. Cada cual tiene que transmitir su verdad. Por encima de lo que demás piensen y opinen.

¿Qué cuesta más, hacer temblar la Maestranza o silenciar Madrid?

Esto es como si te preguntan que si quieres más a tu padre o a tu madre. No sabría decir qué es más difícil, pero me siento muy afortunado de haber logrado ambas cosas. Cuesta mucho triunfar en escenarios de esa dimensión y hay que valorarlo en su justa medida.

¿De dónde nace su concepto, modelo del toreo más clásico?

Me he inspirado en fuentes como Pepín Martín Vázquez, Pepe Luis Vázquez, Curro Romero, Rafael de Paula o el propio Morante de la Puebla, pero después tienes que desarrollar tu propia sensibilidad sin pensar en nadie. Es fundamental sentir lo que uno hace y olvidarse de los estereotipos. Así es como se disfruta realmente y con verdad.

Usted es partidario de reducir el toreo a su mínima expresión. ¿La clave está en naturalidad?

Es una de mis metas, sin lugar a dudas. De la sencillez puede surgir lo más hermoso y puro. A veces se nos olvida la importancia de disfrutar de las cosas fáciles.

Es partidario de faenas cortas e intensas. ¿Las temporadas también deben ser así?

No, cada temporada es un mundo y no hay que ponerse límites, sino hacer lo que te pida el cuerpo. Lo ideal es acudir a las plazas en las que uno piense que puede comparecer con ganas e ilusión, y puede haber años de 100 festejos y otros de 10. Si estás a gusto, no tiene sentido cortar la temporada por haberte marcado un número determinado de corridas.

¿Está de acuerdo con que los toreros artistas tienen que ser irregulares y espantar la indiferencia?

En estos tiempos, por suerte o por desgracia, es obligatorio ser regular para triunfar. Antes era distinto, no circulaban tantos vídeos por las redes sociales y los éxitos se magnificaban. Digamos que los estilos tenían mayor exclusividad porque no eran tan examinado como ahora, que las imágenes recorren internet al momento.

¿Quién es para usted el máximo exponente del arte en el toreo?

Joselito ‘el Gallo’, rey de los toreros.

¿Y en la vida misma?

José María Manzanares, padre. Un referente para todos.