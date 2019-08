"Como peñista y como oscense, ponerle la pañoleta a San Lorenzo es lo máximo"

En el ranquin de emociones de un día 9 de agosto, quizá en lo más alto de este año estarán Israel Gil y Ana Lite. Presidente saliente y presidenta entrante de la peña 10 d'Agosto, han sido los encargados de ponerle la pañoleta con los escudos de las seis peñas recreativas a la imagen que hay en la hornacina de la basílica de San Lorenzo. Ninguno de ellos ha podido reprimir las lágrimas cuando cientos de pañoletas verdes han acompasado el himno del 'Saludo al santo' mientras le anudaban este símbolo tan laurentino al patrón de Huesca.

"Como peñista y como oscense, ponerle la pañoleta al santo es lo máximo", ha asegurado Israel Gil minutos antes de subirse a la plataforma junto a Ana Lite, su sucesora al frente de la 10 d'Agosto, que este año además está de enhorabuena por la celebración del 25 aniversario de la peña. Ha asegurado que iba a acordarse especialmente "de los amigos, algunos de los cuales ya no están, de toda la gente que me quiere y que siempre me ha apoyado, y por supuesto de mi mujer, de mis padres y de esta fantástica peña que afortunadamente está muy viva".

Después de 15 años como presidente, reconoce que han pasado cosas "buenas y no tan buenas", pero prefiere quedarse con los positivo "y estoy muy contento de que haya una nueva junta que haya llegado con tantísimo empuje y que Ana haya dado el paso". Desde su experiencia, cree que el futuro de las peñas de Huesca para por "reinventarse cada año". "Y más hoy en día. Porque esto ya no es como los años 70 u 80, que estaba todo muy preestablecido. Ahora la gente tiene otro tipo de inquietudes y hay que ir viendo lo que demanda y escucharla", ha aconsejado.

Israel Gil atando la pañoleta a San Lorenzo y Ana Lite saludando a los peñistas de la plaza. Pablo Segura

Mientras, Ana Lite, casi no tenía palabras para expresar lo que sentía "porque estoy muy nerviosa", ha reconocido. "Es una emoción compartida con todos los que fundaron esta peña hace ya 25 años", ha destacado. Y asume el reto de la presidencia "con muchas ganas de sacar adelante, de luchar, de tener peñistas y de volver a ser la peña que era". Además, ha aprovechado para animar a los oscenses a hacerse de peña. "Son el motor de las fiestas, pero la gente no está concienciada de que sin peñistas, San Lorenzo no es nada, y de que hay que serlo todo el año", ha manifestado.