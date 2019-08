Cinco cosas que no te puedes perder el 10 de agosto en Huesca

Tras un largo día 9 de agosto, el día 10 no da tregua a los oscenses y visitantes que disfrutan de las fiestas de San Lorenzo. La lista de actos que no se pueden perder comienza temprano, con la actuación de los Danzantes, y se desarrollará hasta la medianoche con la procesión, las comparsas de gigantes, cabezudos y caballicos, los títeres y la música, sin obviar la primera corrida de toros de la feria para que el ritmo no decaiga en las calles de la ciudad, que seguirá teñida de blanco y verde en la que se promete la jornada más multitudinaria.

1 La tradición ilumina la mañana A las 8.30 se dará la señal para que, puntuales, los Danzantes comiencen con sus palos y espadas la actuación más esperada de las fiestas, en la plaza de San Lorenzo y con el acompañamiento de la Banda de Música de Huesca. 2 El santo más venerado El busto de San Lorenzo saldrá en procesión a las 9.15, de camino a la catedral y regreso a la basílica para la misa. Si alguien se ha perdido a los danzantes, entrarán al templo al comienzo de la solemne pontifical. 3 La hora de las marionetas Los Titiriteros de Binéfar abren este sábado su programa laurentino en el Palacio de Congresos, en el exterior cubierto, a las 12.00 con el espectáculo ‘Dragoncio’. A las 12.30, en el parque de Miguel Servet, actuará otro clásico infantil, Gorgorito con la Compañía de Maese Villarejo. 4 Los toros piden la vez La primera corrida comenzará a las 18.30 con Miguel Ángel Perera, López Simón y José Garrido, que lidiarán con seis astados de la ganadería Torrestrella. El pasacalles a la salida es otro de los momentos imprescindibles de esta y el resto de jornadas. A las 23.30, concurso de recortadores. 5 Heavies, latinos y adolescentes El programa de conciertos de la noche presenta entre otros a Valdhemar en la plaza de Navarra, la orquesta Swing Latino en la plaza de Luis López Allué y a Sweet California a medianoche en el exterior del Palacio de Congresos.