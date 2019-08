"He soñado que volvía a casa del Ayuntamiento sin tirar el cohete"

El cohete que subirá este año la Pirotecnia Oscense al balcón del Ayuntamiento llevará en la carcasa el escudo de la Policía Local. Un guiño a las dos agentes que encenderán la mecha del chupinazo de San Lorenzo 2019. Rosa Cacho y Chus Gabarre han sido elegidas por el Ayuntamiento como botón de muestra del apoyo a la labor social que realizan desde 2010 con el Equipo de Protección y Atención a la Familia (EPAF), con el que protegen a personas vulnerables en casos de malos tratos, conflictos familiares o absentismo escolar.

Ambas reconocen que fue una "enorme sorpresa" y lo acogen como una recompensa hacia la labor de la Policía Local, "porque no solo hacemos el trabajo que más suele ver la gente, que ya es duro de por sí y más en San Lorenzo, sino que también realizamos con este equipo otras cosas más discretas que van desde resolver conflictos familiares o vecinales a controlar las órdenes de alejamiento o intervenir de forma preventiva en los desahucios para evitar ese momento traumático de tener que salir a la fuerza de un domicilio", explican. Y aseguran que este reconocimiento supone un "estímulo" para seguir trabajando por estos colectivos. "La sensación que te queda cuando les ayudas es el mejor premio".

Rosa Cacho confiesa estar más nerviosa que su compañera y de hecho ha llegado a soñar que llegaba a casa y se daba cuenta de que se había ido del Ayuntamiento sin tirar el cohete. "No me lo invento", afirma entre risas. Por contra, Chus Gabarre está viviendo el momento sin apenas nervios, pero sí con emoción. "Me acordaré de las personas que ya no están aquí, aunque seguro que nos ven desde alguna parte".