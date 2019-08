Sofocante puesta a punto de los Gigantes y Cabezudos en Huesca

La cuenta atrás de San Lorenzo ha comenzado definitivamente. A solo 48 horas de que la ciudad estalle en una alegría vestida de blanco y verde, Huesca ya respira aire de fiesta por todos sus rincones. Uno de los epicentros sigue siendo la plaza de López Allué, que después de un ajetreado fin de semana con la presentación de las mairalesas, la multitudinaria actuación de la orquesta Manacor y el festival Open Mic, ayer volvió a ponerse de largo para el ensayo general de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballicos de Huesca, que sigue viva desde 1663.

Un año más, la expectación fue máxima y la prueba es que más de media hora antes de la actuación, ya no había ni un hueco libre en los bancos que limitaban la pista de baile de la comparsa, cuyos componentes sudaron más de la cuenta por los 33 grados de sofocante calor que marcaban los termómetros a esa hora. Y es que las estructuras de los gigantes pesan entre 40 y 50 kilos. "Es más una cuestión de equilibrio que de fuerza, pero aun así hay que tomárselo con calma. No obstante, los bailes ya están ajustados también a poco más de dos minutos para que no se hagan muy duros", explicó Eugenio Gracia, coordinador de la comparsa.

Tradicionalmente, los porteadores son personas de etnia gitana que se van pasando el testigo entre sus familiares, aunque este año hay una especial renovación con la entrada de seis nuevos miembros. "Cuesta más en los gigantes, pero en los cabezudos y caballicos sí que es más fácil por lo que el relevo está garantizado de momento", aseguró Gracia.

Este miércoles, turno para los Danzantes

Este miércoles, a partir de las 20.30, tendrá lugar otro concurrido y esperado ensayo, el de los Danzantes, que afinarán su puesta a punto en el patio del colegio Juan XXIII con la Banda de Música de Huesca. Será la penúltima vez que los dirija Pascual Campo, que se despedirá el día 10 como mayoral después de 15 años en el puesto y de 62 como miembro de la agrupación. Ese día, al finalizar el ‘degollau’, antes del ultimo dance de las espadas, cederá su cargo a Francisco San Emeterio.

La última prueba de este miércoles también será especial para Enrique Carrera Benito y Carlos Nasarre Nunilo, los dos nuevos danzantes que se incorporan a la agrupación en sustitución de Pascual Campo y de Bernardino Nunilo Gabás, que también causa baja después de 19 años bailando.

El programa del penúltimo día del pórtico laurentino incluye actividades ambientales en el Aula Verde Berta Cáceres del parque Miguel Servet, de 1100 a 13.00 y de 18.30 a 20.30; y la actuación del grupo oscense Emociones a la Carta en el Olimpia a las 20.30 para celebrar su 10º aniversario.