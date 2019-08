La Guardia Civil amplía el radio de búsqueda del senderista de 71 años desaparecido en Vió

La Guardia Civil amplía este domingo el radio de búsqueda del hombre de 71 años desaparecido desde el sábado en Vió, en la comarca de Sobrarbe. Además, hizo este domingo una llamamiento para que personas debidamente preparadas, equipadas y con experiencia en la montaña que quisieran unirse al dispositivo de rescate se acercaran a primera hora de este lunes (9.00) a Morillo de San Pietro (Boltaña) para integrarse en los grupos guiados por los especialistas, de forma que se pueda desarrollar un rastreo más exhaustivo y profundo de la zona. Se incorporarán también Bomberos de Zaragoza con perros de rastreo.

Jesús Ríos González, que vive en México y lleva un mes en Vió, en casa de su hija, salió el sábado a dar su paseo habitual por los alrededores de la población, que pertenece al municipio de Fanlo y está próxima al cañón de Añisclo, en el Parque de Ordesa. Solía volver a las dos o tres horas. Al ver que eran las 12.00 y no había regresado, la familia avisó al 112. Antes de que se activara el dispositivo de búsqueda, su yerno, que es guía de montaña, y compañeros y vecinos recorrieron un entorno de 10 km para localizarlo. No llevaba teléfono móvil.

El helicóptero y cinco patrullas de la Guardia Civil así como un perro se sumaron al rastreo por la tarde, pero no se encontró ningún indicio. La última vez que se vio a Jesús Ríos fue el sábado a las 11.30 en Morillo de San Pietro, donde una persona le indicó el camino de regreso a Buerba. Ese día se buscó por los senderos habituales. El desaparecido mide 1,60 y está en buena forma. Tiene el pelo blanco y barba corta.

Este domingo, el dispositivo reanudó la búsqueda con la participación de agentes de Seguridad Ciudadana, especialistas de los Greim de Boltaña, Benasque (con dos perros) y Jaca así como la Unidad Canina de Bomberos de Ribagorza, además de Protección Civil, guías de montaña y voluntarios. Arturo Notivoli, capitán de la Tercera Compañía de la Guardia Civil, coordinó el operativo, compuesto por unas 50 personas.

Durante toda la jornada, los siete grupos formados, dirigidos por un especialista de la Benemérita, rastrearon los caminos ‘lógicos’ que Jesús Ríos podría haber seguido desde que fue visto en Morillo de San Pietro. Según Notivoli, la zona presenta complicaciones porque hay mucha vegetación y pendientes y desniveles importantes, además del calor.

Katya Ríos, la hija de Jesús, indicó que buscaron por la Hoya de Yesa, y por el barranco del mismo nombre. "Mañana (este lunes) la ampliarán a lugares menos lógicos por los que podría haber ido, por si se hubiera desorientado", indicó. Su padre "es fuerte y tiene mucha resistencia". A este pensamiento se agarra la familia para mantener la esperanza.

No obstante, Katya Ríos señaló este domingo que también tienen momentos de pesimismo. Su padre lleva en Vió aproximadamente un mes. Coincide que, al ser su yerno guía de montaña, el hombre salía a caminar todos los días por sitios "por los que mi pareja lleva a los grupos que guía", explicó la hija. "Puede que como cada vez sentía más cómodo y ya conocía varias rutas pensara explorar otras y no avisó a dónde iba", dijo la joven. "Él vive en México y no está acostumbrado a la montaña de aquí", añadió.

Una botella de agua y gorra

Jesús Ríos se ha dado a conocer en Vió y en Buerba por su afición a caminar e incluso a correr. Según indicó su hija, por las mañanas da "una caminata corta" y el sábado "no mencionó que fuera mucho más lejos y no salió como para una ruta larga". Explicó que se llevó una botella de agua, una gorra y una chaqueta. "No llevaba móvil ni documentación (tiene una placa colgada con su nombre), no iba preparado", indicó.

La familia piensa que el hombre puede haberse despistado o accidentado. "Tal vez se cayó y no pudo seguir o se desorientó y fue para otro sitio y se alejó, o le dio un golpe de calor...", barajaba la hija. "La Guardia Civil nos dice que están haciendo todo lo posible, que se están empleando todos los recursos y que confiemos en su experiencia", apuntó.

Amigos, vecinos y montañeros están en contacto a través de grupos de Whatsapp y dispuestos a colaborar en la búsqueda.