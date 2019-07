Igualdad también en las tradiciones: la primera mujer mayordoma en Eriste

Los vecinos de Eriste celebran desde la pasada medianoche las fiestas patronales de esta pequeña localidad del valle de Benasque. Y lo hacen con una novedad muy especial: por primera vez en la historia del pueblo, entre los cuatro mayordomos de este año hay una mujer.

Como en otros muchos municipios aragoneses, mayordomas 'consorte' (las parejas de los mayordomos 'titulares') las ha habido siempre. Pero nunca se había elegido a una chica entre las cuatro personas que se encargan de organizar todos los actos y ser protagonistas del que sin duda es el momento más mágico de las fiestas de San Félix: el ancestral Ball de Grist, la versión local del tradicional baile que se danza en muchos municipios del valle de Benasque y que tiene como melodía la tonada que luego se popularizó en toda España como el himno de Riego.

Ese honor, la alegría de ser la primera mayordoma de las fiestas de Eriste, le ha correspondido a Cristina Bielsa Carrera, una joven de 35 años que trabajada y reside en Barcelona pero que vuelve a su pueblo siempre que puede.

Ella misma explica que este cambio en las tradiciones se ha debido también a una cuestión práctica y no solo a la reivindicación de la plena igualdad entre géneros. No obstante, como mujer y 'tabana' que es (con ese nombre se conoce en la zona a los vecinos de Eriste), Cristina se muestra “muy orgullosa y emocionada” del paso adelante que ha protagonizado.

“Todo ha venido porque cada año hacen falta cuatro mayordomos y no hay gente suficiente”, resume. “Organizar las fiestas lleva mucho trabajo durante muchos meses, y al final, como en el pueblo somos pocos, siempre lo acababan haciendo los mismos”. Para muestra, un botón: otro de los mayordomos de este año ya ha ejercido ese papel 15 veces.

La tradición mandaba que los mayordomos debían ser hombres solteros, ya que antiguamente, si no conseguían dinero suficiente para pagar las fiestas, tenían que hacerse cargo de las pérdidas y se consideraba que esa carga la podían asumir mejor quienes no tuvieran hijos. No obstante, hace unos años se decidió que los 'tabanos' casados también pudieran ser mayordomos.

Sin embargo, aquel primer cambio en las normas no escritas de las fiestas no fue suficiente, porque incluso abriendo el abanico de candidatos resultaba difícil encontrar cuatro mayordomos cada año.

“Para entonces, entre las mujeres más jóvenes de Eriste ya estaba el runrún de que eso tenía que cambiar, que no podía ser que las chicas nos tuviéramos que conformar con ser mayordomas 'florero' habiendo tantas mujeres en el pueblo y tantos problemas para encontrar mayordomos”, explica Cristina. “Ni que decir tiene que podíamos organizar y protagonizar las fiestas igual que los chicos, pero también hay que entender que a una parte de los vecinos, sobre todo a la gente más mayor, es algo que no le cabía en la cabeza”.

Ese debate fue llegando a más y más gente, y como es normal se extendió también entre los hombres de Eriste. Finalmente el movimiento 'pro mayordomas' cristalizó en las fiestas del año pasado.

Cada 2 de agosto, durante el Ball de Grist (Eriste, en patués), los mayordomos de esas fiestas eligen a los mayordomos del año siguiente. “Uno de ellos me dijo que había pensado en que yo fuera elegida mayordoma, pero que antes quería comentármelo por si me parecía mal. Y yo le dije que no solo no me parecía mal, sino que lo haría encantada”, recuerda Cristina.

Revuelo inicial y luego todo apoyos

“La decisión final la tomaron entre todos y cuando mi nombre sonó por la megafonía se montó bastante revuelo, pero he de decir que desde entonces todo el mundo que me ha dicho algo ha sido para darme la enhorabuena”, destaca feliz la primera mayordoma de las fiestas de Eriste. “Supongo que habrá gente a la que el cambio le parezca mal, pero me quedo con el apoyo de todos los demás, sobre todo de la generación de mujeres más mayores que yo que hasta ahora no había visto cumplido ese deseo. Que yo este año sea mayordoma es un reconocimiento hacia ellas”.

Durante el Ball de Grist, los mayordomos danzan con un gran ramo de flores fuertemente sujetado a la sien, pero Cristina ya adelanta que ella no va a ponerse el ramo. “Los cambios en las tradiciones tienen estas cosas, pero se irán resolviendo con normalidad. Si mi pareja de baile quiere, se lo pondrá él, y si no no pasará nada”, comenta segura de que va a ser un momento “muy especial”.

“En el Ball bailan desde un señor de 86 años hasta niños con apenas 2... Allí estará todo el pueblo y será súper emocionante”, dice orgulla Cristina, quien además avisa de que el cambio ha venido para quedarse. “Ya que hemos empezado, seguiremos”, dice divertida. “Lo lógico es que a partir de ahora haya paridad entre los mayordomos y las mayordomas, pero ya veremos porque al final nos tenemos que juntar los cuatro para decidir quiénes nos relevarán el año que viene”.

Las fiestas no paran hasta el sábado

Además de Cristina, este año también son mayordomos Ramón Palacín Gabás, David Bielsa Saura y Antonio Sahún Cid. Las fiestas comenzaron ayer a medianoche con la traca inicial, la plantación del abedul que preside todos los actos y el reparto de poncho y coca. Hoy, día de San Félix, habrá misa, vermú popular, charanga y doble sesión de orquesta. Mañana viernes llegará el esperado momento del Ball de Grist, al que seguirán otra charanga y una fiesta temática de disfraces ambientada en los años 80 y 90. El programa se cerrará el sábado con un parque infantil, una chocolatada, una fiesta de la cerveza y una última sesión de orquesta.