Música aragonesa, 'pasabares' y un 'bolo encierro' infantil para vivir un San Lorenzo alternativo con la peña Albahaca Reberde

Albahaca Reberde nació en 2016 con el objetivo de enriquecer San Lorenzo y como alternativa a las propuestas que hacían las otras seis peñas recreativas de Huesca (Alegría Laurentina, Zoiti, La Parrilla, Los que Faltaban, 10 d'Agosto y Los 30). Un proyecto lúdico-festivo ecologista, feminista, aragonesista y animalista que aún intenta aunar la tradición local con un aire de renovación. Y por cuarto año consecutivo, mantienen el mismo espíritu en el programa que han preparado para las próximas fiestas laurentinas.

El lema que han escogido este año es ‘Más fiesta, menos basura’ ya que "queremos conciencia de la cantidad de residuos que se generan en el día a día y animar a reducir los mismos en la medida de lo posible". Por eso, la peña regalará a sus socios y socias vasos reutilizables que podrán usar en el Reberde Fest, el acto estrella de su programa que se prolongará los días 11 y 12 en el parque de la Universidad.

No obstante, su actividad comenzará ya el día 9 con la salida en la tradicional cabalgata desde la plaza de la Catedral hasta la de Navarra, acompañada de la batucada Ritmaos. Al día siguiente tendrá lugar su 'pasabares', también al ritmo del mismo grupo musical. Saldrán a las 19.00 del Woodstock (c/ Argensolas, 9) y harán paradas en el Wilson (c/San Orencio), Cervecería L’Artesana (c/ Ramiro el Monje) y Bar La Estrella (c/ Zarandia), donde finalizarán con un concierto gratuito de Les Chorretes.

El día 11 arrancará la primera jornada del Reberde Fest en el parque Universidad con la cantante y guitarrista oscense Paola Lai, el rap de Yeray Ruiz, acompañado a los platos de Sr. El Chino, y la veterana banda oscense de 'pop pánico' Domador.

El día 12 continuará con la banda zaragozana Festival Herizo, que hará un tributo a formaciones míticas del rock español como Extremoduro o Platero y tú; la turolense Carolina Ferrer; y el grupo Técanela.

Los más pequeños serán protagonistas el día 12 con el 'Bolo encierro' que partirá desde la calle Zarandia para bajar a toda velocidad por las calles del Casco Viejo hasta terminar en el parque Universidad, donde amenizarán la velada con música para toda la familia.

Albahaca Reberde es una peña autogestionada que se financia con las cuotas de las socias y de las actividades que se realizan. Todo aquel que lo desee podrá apuntarse durante los días 1 a 8 de agosto en una caseta en el Porches de Galicia, y también los días 11 y 12 durante el Reberde Fest.