Bomberos de comarcas y ayuntamientos urgen a la DPH el servicio provincial tras perder 81 efectivos en cinco años

La decisión de la Diputación de Huesca de retrasar nueve meses el traspaso de los parques de bomberos para crear el demandado servicio provincial por no tener suficiente personal hasta que se resuelva el litigio de las oposiciones ha encontrado un nuevo rechazo. Esta vez son los trabajadores de las comarcas y ayuntamientos que iban a ser trasferidos el próximo 1 de octubre y que ahora tendrán que esperar al 1 de junio de 2020. Y es que han alzado la voz para exigir a la DPH que siga adelante con las transferencias previstas y que cree una bolsa de trabajo hasta que los tribunales resuelvan los recursos de las oposiciones por la reserva para militares de 12 de las 54 plazas convocadas. Y es que aseguran que la situación actual de los parque es "insostenible".

En un comunicado firmado por 42 de los 49 trabajadores de servicios de bomberos de comarcas y ayuntamientos que está previsto que pasen a formar parte del nuevo servicio provincial, advierten de que el aplazamiento de las transferencias podría alargarse dos años más si hay nuevos recursos judiciales. Y consideran que la decisión política tomada por la DPH "no ayuda a las personas que viven en el territorio, a los vecinos de la provincia de Huesca ni al personal posible transferido".

Este colectivo propone elaborar una bolsa de trabajo hasta que acabe todo el proceso judicial promovido por el Sindicato Profesional de Bomberos de Aragón (SPBA) y Comisiones Obreras y la selección definitiva de las 54 plazas convocadas por oposición. Y es que aseguran que es un proceso "rápido" que puede estar tramitado en 2 o 3 meses. Por ello, creen que no debería de posponerse el traspaso de transferencias.

Los bomberos avisan a la Diputación de que "será la responsable de todo lo que pase en la provincia". En este sentido, denuncian que en los últimos 5 años se han mermado los medios humanos dedicados a la extinción de incendios en toda la provincia con 81 personas menos: 65 bomberos voluntarios operativos, 4 bomberos de brigadas municipales y comarcales y 12 bomberos profesionales.

Llaman la atención especialmente sobre la ausencia de personal operativo en las Comarcas de La Hoya, Sobrarbe y Monegros y 128 horas semanales en la Litera ya que está cerrado desde las 15.00 y los fines de semana y festivos. Ello obliga, añaden, a que las emergencias sean cubiertas por parques de otras comarcas que tardan en llegar hasta 85 minutos dejando además desprotegidas sus zonas.

Explican que actualmente en la provincia de Huesca existen 9 parques de bomberos operativos, exceptuando Huesca capital, mientras que hace 3 años había un total de 13. Entre ellos hay distintas tipologías con servicios solo con bomberos profesionales, otros mixtos y otros solo con brigadas municipales con grandes diferencias en salarios, pluses, complementos, horarios...

Para este colectivo, la consecuencia de estas carencias es que no se optimizan los recursos materiales y humanos ya existentes, al no existir un planteamiento global de distribución en el Territorio; hay una falta de estructuración conjunta, hecho que se plasma en la falta de una cadena jerárquica; no hay personal suficiente, ni un sistema de gestión eficaz, ni coordinación, ni procedimientos para garantizar niveles óptimos de seguridad a la población y de los propios bomberos.

Asimismo, denuncian que hay parques con solo dos bomberos de guardia, y en algunos uno, obligando a juntarse varios parques para hacer una dotación de tres personas porque aseguran que para atender incendios en viviendas, confinados o accidentes de mercancías peligrosas no pueden ir solo dos bomberos; y que las plantillas están soportando "una carga de trabajo y estrés laboral muy alto, como consecuencia de la atención a comarcas que no están operativas y a todas las emergencias que se originan en la provincia". Y a todo ello se une que existen graves problemas para contratar y sustituir personal por bajas laborales ya que las comarcas no tienen las competencias.

Por todo ello, sostienen que la solución propuesta de seguir con las transferencias de personal previstas el 1 de octubre y convocar una bolsa de trabajo es "la más coherente, rápida y eficaz" para poner en marcha el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de Huesca, "puesto que no pueden sostener los servicios tal y como están en la actualidad". Y ofrecen su colaboración para informarle de la realidad y de las carencias de los parques actuales.