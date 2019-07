El voto en blanco que dio la alcaldía al PSOE planea sobre la Comarca de la Hoya

El socialista Jesús Alfaro ha sido elegido este lunes presidente de la Comarca Hoya de Huesca con los 16 votos del PSOE, los cuatro de Cs y dos del PAR, que se ha sumado también al pacto de gobierno. El PP ha presentado como candidata a Mónica Soler, la coalición Podemos-Equo a Marta de Santos, Izquierda Unida-Unidad Popular a José Ignacio Río y Vox a Antonio Laborda.

La sombra del voto en blanco que el 15 de junio dio la alcaldía de Huesca a Luis Felipe (PSOE) ha planeado sobre el la constitución del consejo comarcal tras conocerse el sábado que los socialistas habían llegado a un acuerdo con Ciudadanos para que Alfaro continuara como presidente otorgando la vicepresidencia, probablemente, a Enrique Novella. Es el concejal del Ayuntamiento oscense a quien se atribuye la papeleta sin nombre que impidió que saliese adelante el pacto del PP con Cs para que Ana Alós fuese la alcaldesa.

En las intervenciones posteriores a la elección, el conjunto de los portavoces, salvo los de las formaciones que estarán en el gobierno, han criticado con dureza (especialmente el PP) al compañero elegido por los socialistas para el mandato comarcal.

Al terminar el consejo, el nuevo presidente (primero en renovar el cargo en 16 años) ha señalado que el pacto con Cs "no estaba pensado hace mes y medio". "Lo ocurrido en el Ayuntamiento de Huesca no tiene nada que ver", ha apostillado. No obstante, Alfaro ha reconocido que "tal y como han discurrido los acontecimientos, hay que entender a la oposición y cada uno tiene que decir su discurso".

Sí ha criticado que en estos "ha faltado alguna referencia más a lo que es la Comarca, que al final son los pueblos y, por supuesto, Huesca, pero la situación ha supuesto que esto tuviera otro tinte". El flamante presidente ha agradecido el apoyo prestado por Cs, "que será para el bien de la Comarca" y el del PAR, que estará al frente de una de las áreas. “Entre los tres seguro que se va a hacer un buen trabajo”, ha dicho.

Jesús Alfaro ha dicho que el vicepresidente de la Comarca Hoya de Huesca será, "probablemente, Enrique Novella". “Tenemos que hacer los decretos y antes de las fiestas de San Lorenzo haremos un pleno para formar el gobierno”, ha explicado.

Por su parte, Novella, ha declarado que "el PSOE ha sido el único grupo que se ha puesto en contacto con nosotros y hubo buena sintonía". Ha respondido así a las manifestaciones del PP apuntando que se habían mantenido contactos con PAR, Ciudadanos y Vox para constituir un gobierno de centro derecha y que ninguna formación les había contestado.

Novella ha explicado que entre la batería de medidas presentadas y aceptadas en este pacto está la de proponer a las Cortes la reducción de consejeros (de 39 a 27), recortar asignaciones y luchar por el territorio "con propuestas a nivel nacional y autonómico que también tenemos preparadas". Según ha dicho, está seguro de que "todos los partidos nos vamos a poner de acuerdo como lo hemos hecho cuatro años atrás".

El consejero y probable vicepresidente de la Hoya de Huesca no ha querido entrar a valorar "los comentarios que hemos tenido que soportar". "Son meramente opiniones, me gustaría que se dejaran de sainetes y se pusieran a trabajar porque estoy seguro de que nos vamos a poner de acuerdo en muchas actuaciones pensando en los vecinos y en las poblaciones de la Comarca”. .