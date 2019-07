La DGA estudia si presenta una denuncia por los incidentes en Plan

El Gobierno de Aragón está estudiando si toma alguna medida tras los incidentes ocurridos en Plan la noche del martes, cuando varias personas trataron de impedir la salida del vehículo oficial donde viajaba Joaquín Olona. El consejero en funciones del departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad había acudido a la localidad para mantener una reunión con alcaldes de la zona y ganaderos, en medio de un clima de crispación por la presencia del oso Goiat en el valle.

Después de casi tres horas de reunión, Olona abandonó el lugar donde se celebraba el encuentro y en los pocos metros que recorrió hasta el coche fue seguido por un nutrido grupo de personas que hacían ruido con los esquilos. Varios de los concentrados, blandiendo una pancarta, se colocaron delante del vehículo y le impidieron arrancar. Uno llegó a tirarse al suelo. Además, la ventana del asiento donde viajaba el consejero sufrió daños por un golpe con un cencerro. Finalmente, la intervención de dos agentes de la unidad de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma, que formaban parte de la escolta de Olona, lograron apartar a la gente, forcejeando con alguna persona, para que el coche pudiera salir.

"Estamos estudiando si se formula alguna denuncia en vista de los informes que realicen los servicios de seguridad", ya sea de la Guardia Civil o de la Policía Autónomica, han indicado fuentes del Ejecutivo aragonés. "No lo podemos dejar pasar, sería un mal precedente", han añadido. "No es normal que se intente agredir a un consejero, porque se golpeó la ventana con un esquilo". Las mismas fuentes indicaron que algunos de los alcaldes asistentes se mostraron "abochornados" e incluso varios ganaderos decidieron no acudir a Plan en vista del clima de tensión que percibían en las horas previas.