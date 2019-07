El sueldo del alcalde de Jaca se incrementa un 25% y habrá dos concejales con dedicación parcial

El alcalde de Jaca, el socialista Juan Manuel Ramón, cobrará 45.000 euros brutos anuales, 10.000 más que en la anterior legislatura. Además habrá dos concejales con dedicación parcial, que recibirán 22.500 euros brutos anuales cada uno, por 23 horas semanales. Los últimos cuatro años, la corporación municipal no ha contado con ediles liberalizados. Estas retribuciones, y otras dos del personal de confianza, además de lo que reciben los ediles por asistir a plenos y comisiones, fueron aprobadas por el pleno extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Jaca.

El primer edil jaqués contará, como la anterior legislatura, con dedicación exclusiva, mientras que dos concejales, que no se han dado a conocer todavía, tendrán dedicación parcial. El director de la Oficina de Fomento, José Ángel Hierro, y el responsable de comunicación, Carlos del Pueyo, -personal eventual y puestos de confianza- cobrarán un 10% más que los últimos cuatro años, pasando en el caso del primero de los 31.334 euros brutos anuales a los 34.468, y el segundo de 19.200 a 21.200. Estos dos puestos se han renovado y ratificado, porque ya existían la legislatura pasada.

La asistencia a plenos, comisiones y otros órganos también se ha incrementado, en este caso un 29%. Los concejales –excepto el alcalde y los que tengan dedicación parcial- cobrarán 116 euros por asistencia a plenos y por la Junta de Gobierno 87. El resto de comisiones y otros órganos supondrá una cuantía de 116 euros al presidente y 58 a los vocales.

La retribución del alcalde y de los concejales a tiempo parcial fueron aprobadas con los votos a favor de PSOE, CHA, +Jaca-Podemos-Equo y PAR, en contra de Ciudadanos y PP y la abstención de Vox. Matilde Campo, portavoz de Ciudadanos dijo que no era “justo y proporcional” la subida del sueldo del alcalde, y suponía “una falta de tacto y ética a los trabajadores del Ayuntamiento”. Carlos Reyes, de +Jaca recordó que ayuntamientos como el de Jaca pueden tener hasta 5 concejales liberalizados y consideró que la remuneración “es adecuada a la complejidad del ayuntamiento jaqués”. Javier Acín, de CHA, subrayó que la gente debería preocuparse de si se ganan el sueldo “y no cuánto ganan”. “La mayoría hemos venido a trabajar no a enriquecernos”, añadió.

Fran Aísa, portavoz del PAR, se posicionó a favor de la subida de la retribución del alcalde, siempre y cuando “se trabaje y se saquen proyectos adelante para la ciudad”. Pero con los concejales tienen “sentimientos encontrados”, porque a la hora de negociar “pusimos encima de la mesa puntos del programa y CHA exigió una liberalización”. Por ello hizo referencia a la “ética y la moral”, ya que “si en el equipo de gobierno hubiera otro color político, nos hubieran criticado mucho”. Pero “se lo suben ellos que vienen a trabajar, pues ojalá trabajen y se lo ganen sacando proyectos para la ciudad”, insistió.

Al Partido Popular le parece una subida “desproporcionada”, ya que consideran que lo ético hubiera sido primero “una modificación del reglamento orgánico municipal”, según apuntó su portavoz Carlos Serrano. Olvido Moratinos, del PSOE, recordó que el Ayuntamiento de Jaca cuenta con el 4º presupuesto más elevado de Aragón, Jaca tienen 13.000 habitantes con picos de hasta 50.000 personas, y se podrían hacer hasta 5 liberalizaciones con un máximo de 53.000 euros anuales. “Si se quiere que Jaca cuente con una buena gestión y buen funcionamiento, el alcalde debe tener dedicación exclusiva”, añadió. No obstante, el alcalde, aún con esta subida, no es la persona que cobra más del consistorio jaqués, ya que por delante de él hay seis personas que tienen un sueldo mayor. Respecto a los concejales liberalizados, Moratinos aclaró que es una cuestión a la que se llegó en el acuerdo programático alcanzado por el PSOE, CHA y Más Jaca-Podemos-Equo, que forman el equipo de gobierno, “y también ha habido diálogo con otros grupos municipales”.

En relación a los puestos eventuales, el Partido Popular preguntó qué ha hecho la Oficina de Fomento en estos últimos cuatro años y a qué se dedica concretamente su director. Esta formación considera que este dinero se debería emplear “en otras cuestiones” y si se ratifican estos dos puestos de trabajo que ya existían la anterior legislatura, “será porque están contentos con su trabajo”, concluyó.

El Ayuntamiento de Jaca celebró ayer pleno extraordinario en el que también se aprobó la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias, la constitución de los grupos políticos municipales y designación de sus portavoces y la creación de las comisiones informativas.