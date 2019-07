Karl Ungu iba solo y fuera del recorrido del GR-11

Karl Ungu pertenece al 18% de los practicantes de alta montaña que realizan la actividad en solitario en el Pirineo aragonés. Llegó a Benasque con el propósito de hacer el GR-11, el sendero que recorre el macizo. Ya llevaba varias etapas a sus espaldas. Tenía el coche en Benasque y había partido del refugio de Estós. Intentó acortar por fuera del recorrido, lo que explica que no lo viera nadie en cuatro días, ya que el GR es una ruta muy frecuentada; y por un lugar por donde según los expertos no se tenía que haber metido, pues no hay sendero. Acabó en el barranco de Sax, donde ocurrió el accidente.

El teniente Santiago Gómez, jefe del Greim en Aragón, explicó este sábado que cuando fue localizado se decidió que los guardias pasaran el resto de la noche con él para evacuarlo por el aire al amanecer, pues "era complicado sacarlo por tierra porque físicamente no estaba bien".

Karl Ungu extravió el teléfono móvil, aunque en la zona tampoco había cobertura para poder pedir socorro. "No teníamos ningún aviso de ninguna persona desaparecida", señaló el responsable del Greim, quien volvió a recordar el riesgo que asumen los montañeros solitarios. "No hay que salir solo, pero si se va a hacer, al menos hay que dejar dicho cada día qué ruta se va a llevar, y en caso de modificarla informar del nuevo itinerario. Y si cada día o día y medio no contacta con la familia, que sus parientes avisen", aconsejó, destacando que si el vecino de Benasque que dio la voz de alarma no hubiera salido esa noche y visto las luces, "a lo mejor teníamos que lamentar algo mucho peor, porque él casi no podía moverse".