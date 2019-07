El oso Goiat mantiene en vilo al valle de Chistau

La presencia de Goiat, el oso conocido por su conducta anómala y su voracidad, objeto de un dispositivo en Francia y Cataluña para ahuyentarlo, ha sembrado la preocupación en el valle de Chistau. Principalmente entre los ganaderos, "pero también se teme el efecto en el turismo", ha advertido el alcalde de Plan, José Serveto, tras la confirmación oficial de que es el autor de la muerte de dos terneros el jueves en el ibón de Plan.

Un veterinario del centro de La Alfranca se desplazó el viernes hasta allí para hacer la necropsia. "Sí, han sido atacados por un oso", informaron desde el departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, algo que ya sospechaban los ganaderos. Los animales tenían 15 días y 5 meses. Uno llevaba un profundo agujero en el abdomen y le habían extraído las vísceras. El otro no tenía heridas aparentes. El resto del rebaño de 60 vacas, que normalmente pastan junto al lado, se dispersó.

También le atribuyen daños a dos explotaciones de colmenas en Gistaín y Plan, el martes y la noche del jueves al viernes, según testimonios de los vecinos del valle. La DGA justificó que no tenían localización de los movimientos del oso, algo difícil de entender porque Goiat lleva un collar con GPS. Precisamente fue capturado hace un año para cambiarle la batería y poder seguirlo de cerca dado su historial.

Los ganaderos han denunciado falta de información por parte de las autoridades. Lo que saben es a través de sus colegas franceses, que sí reciben datos de localización. "No hemos recibido información de la DGA. No les interesa que sepamos dónde está", ha afirmado el alcalde de Plan y ganadero. Por su parte, Joaquín Solanilla, responsable provincial del sindicato UAGA, ha dicho que la noticia, que llegó extraoficialmente desde ese país, "se fue pasando por grupos de Whatsapp".

En la noche de este sábado, a las 22.30, se ha convocado en Plan a los pastores del valle de Chistau, Bielsa y Tella-Sin para ver qué medidas se adoptan. Y es que hasta ahora la especie solo ha causado daños a ovejas, cabras o colmenas en Aragón, pero no a ganado mayor, como terneros. Goiat además había permanecido sobre todo en Cataluña y Francia. Su presencia en la Comunidad Autónoma sorprendió cuando hace un mes mató a una oveja en el valle de Castanesa (Montanuy).

Anuncio de movilizaciones

El sindicato agrario Asaja ya ha anunciado movilizaciones. No hay fecha pero se baraja una concentración a finales de julio o principios de agosto en Sobrarbe, una comarca que hasta ahora se había librado de los ataques, circunscritos a Jacetania y Ribagorza. Asaja se pregunta "si ha salido o lo han sacado" de Francia y Cataluña, por donde se movía hasta ahora, y qué está haciendo por su parte el Gobierno de Aragón. "Este animal ha llegado a nuestro territorio con nocturnidad y alevosía y no se ha comunicado ni a ganaderos ni a alcaldes", ha denunciado el secretario general, Ángel Samper, quien asegura que se tenía información y no se transmitió. Pone el acento en la alarma social, recordando que el ibón de Plan es un lugar muy visitado.

También ha reaccionado la Plataforma contra el lobo y oso en Aragón, presidida por José Luis Castell, que recuerda el riesgo para el ganado "en unos meses con los puertos llenos de rebaños sueltos". Reclama la retirada de este animal, una petición que ya han manifestado los ganaderos catalanes y franceses e incluso se plantea la administración.

Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, se ha vuelto a pronunciar en contra de la reintroducción del oso. "Es un animal salvaje y no ocultamos absolutamente nada, solo que es imposible predecir dónde se puede producir un ataque y no tiene sentido establecer ningún seguimiento con dicho objetivo, no es posible hacerlo y, por lo tanto no lo vamos a hacer", ha declarado.