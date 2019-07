Otro barrio de Huesca con problemas para celebrar sus fiestas

El barrio de Santiago, en la capital oscense, dio la voz de alarma esta semana para comunicar a los ciudadanos que este año no iba a celebrar sus fiestas patronales, a finales de este mes, por "la falta de apoyo y colaboración" para sacarlas adelante, tanto por parte de los vecinos como del Ayuntamiento.

El de Santiago ha sido el tercero de los barrios de Huesca en plantear inconvenientes para el desarrollo de sus festejos. Primero fue el de María Auxiliadora, que tras una asamblea extraordinaria de la asociación de vecinos decidió cambiar la semana festiva por unas jornadas reivindicativas para manifestar su desacuerdo con las obras que el Ayuntamiento estaba haciendo en la zona "sin contar con ellos". Para responder a la demanda de otros vecinos el Ayuntamiento decidió contratar la orquesta e instalar las ferias infantiles.

El barrio del Perpetuo Socorro suspendió la celebración de sus fiestas, a mediados de junio, porque no había voluntarios para la comisión organizadora y criticó que el Ayuntamiento no se hubiera hecho cargo de ellas, como hizo con María Auxiliadora.

La junta gestora de la Asociación de Vecinos de Santiago, la última en sufrir problemas, explicó que en mayo solicitó una reunión con la entonces concejala de Fiestas, María Rodrigo, para explicarle la situación. Sí realizarían, con la parroquia, la misa en honor del patrón el 25 de julio a las 20.00.

El miércoles, tras un encuentro con representantes de la gestora, los responsables municipales, ofrecieron su apoyo a la junta para organizar un acto central esa semana. "No queremos que el barrio se quede sin fiestas", indicó la concejala Cristina de la Hera.

La junta del barrio se quejó de lo que consideró "una reunión apremiante" que se podía haber hecho en mayo, cuando se comunicó que no se podían celebrar las fiestas de Santiago Apóstol. No obstante, en el encuentro se planteó la colocación de una carpa y facilitar un grupo musical o una orquesta. Pero finalmente, la gestora ha acordado que dado que el ofrecimiento por parte del Ayuntamiento es el mismo de todos los años (instalación de carpa e infraestructura) y de que no hay ciudadanos voluntarios comprometidos con la asociación para la realización de los actos, el único que se celebrará es el programado el día 25 de julio, a las 20.00: la celebración de la eucaristía en honor al patrón y, al finalizar, el reparto de tortas y vino por parte de la asociación..