El oso Goiat vuelve a atacar en Plan

El oso Goiat ha vuelto a actuar en el valle de Chistau durante la madrugada de este viernes. Según ha afirmado el alcalde de Plan, ha causado daños en varias colmenas en el paraje el Chordonal, a 5 o 6 km de esta localidad, como ya hizo unos días antes en el vecino municipio de Gistain. "La gente está que trina en el valle", ha manifestado José Serveto. El responsable municipal ha exigido a la administración que dé información sobre la localización del animal, "porque aquí vivimos del ganado", y "controle a los osos".

Los ganaderos se enteraron el jueves de que estaba en este valle del Sobrarbe por las informaciones que les transmitieron sus colegas franceses. Las autoridades de ese país, que informan a través de una web, confirmaron el lunes que la señal GPS del collar de Goiat lo situaba en Aragón. El martes por la noche causó daños a las tres colmenas en el municipio de Gistain, que según confirmó la DGA se están investigando como un ataque de oso.

El oso causó daños en estas colmenas la pasada noche. Heraldo

El rastro se situó el jueves en el ibón de Plan. A otro ganadero que tiene vacas aquí le avisaron de que sus animales no estaban. Cuando inspeccionaron la zona encontraron los cadáveres de dos terneros de 15 días y 5 meses, a 20 metros uno de otro. Uno presentaba una gran herida en el abdomen pero el otro no tenía signos aparentes de mordiscos, por lo que no es seguro que el oso esté detrás de estas muertes.

"Estuvimos por la tarde con la patrulla del oso. A las diez y media de la noche las colmenas estaban bien, pero a las doce y cuarto ya las había roto", ha explicado el alcalde, quien ha anunciado una reunión de los ganaderos para decidir las medidas a adoptar.