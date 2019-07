Preocupación entre toreros, ganaderos y aficionados por la posible suspensión de la Feria de San Lorenzo

El recurso presentado por Tauroejea ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), denunciando que el nuevo adjudicatario de la plaza de toros de Huesca (Alberto García) no ha acreditado de forma correcta su “solvencia económica”, ha puesto en jaque la celebración de la Feria Taurina de la Albahaca, enmarcada en las fiestas de San Lorenzo.

Aunque el Ayuntamiento de la capital altoaragonesa ha solicitado al Tacpa que deje sin efecto la paralización del contrato que conlleva el recurso presentado por la empresa que lideran Jesús Mena y Julio Fontecha, la proximidad del ciclo, programado del 10 al 14 de agosto, genera gran preocupación entre quienes deberían protagonizar unos carteles que ya fueron presentados hace semanas.

“Esta feria hay que darla sí o sí. Después de haber contratado toreros y ganaderías, no se puede echar para atrás. En el futuro ya veremos lo que ocurre, pero de momento hay que mantener todo como está”, valoró -como apoderado de Cayetano- Curro Vázquez, y reclamó que, por el bien de la tauromaquia, los conflictos personales se dejen “a un lado”.

“Tanto la justicia como las administraciones han de ser cabales y mirar por el bien del aficionado”, recalcó Vázquez, coincidiendo con la opinión de Pepe Cutiño, mentor de un Ginés Marín que, precisamente, debería compartir cartel con el mencionado Cayetano y Andrés Roca Rey el lunes 12 de agosto, en la tarde de más relumbrón del ciclo.

“El interés general está por encima del particular. Si la situación no se resuelve antes de la llegada de San Lorenzo, habría que seguir el ejemplo de Zaragoza, donde el Pilar se dio a través de una medida cautelar”, indicó Cutiño, quien también presentó oferta para explotar la plaza de toros de Huesca y quedó excluido por defectos de forma.

“Ese perjuicio que sufrimos lo aparco ahora. Hablo como apoderado, y puedo asegurar que mi torero está con ilusión de acudir a una plaza de nivel como Huesca. Todos esperamos expectantes que esto se resuelva”, afirmó el empresario andaluz, al tiempo que otro de los protagonistas del serial, el ganadero Adolfo Martín, recordaba que los antitaurinos son los que se frotan las manos con contratiempos así.

“No me meto en quién tiene razón porque mantengo buena relación tanto con los representantes de Tauroejea (Jesús Mena y Julio Fontecha) como con Alberto García, pero sería muy negativo que la feria no se desbloquease a tiempo”, apreció Martín, que tiene su corrida reseñada y lista para ser lidiada en el mano a mano Castella-De Justo el próximo 11 de agosto.

Miguel Ángel Perera, Alberto López Simón, José Garrido, Antonio Ferrera y David Fandila ‘el Fandi’, así como los rejoneadores Leonardo Hernández, Lea Vicens y el bilbilitano Mario Pérez Langa, son el resto de toreros que quedan pendientes de la decisión del Tacpa, que debería pronunciarse de forma urgente.

“Como la resolución de esta demanda puede demorarse varios meses, hemos solicitado la suspensión de la medida para celebrar la feria taurina con normalidad”, sostiene la portavoz del gobierno municipal, la socialista María Rodrigo.

Los aficionados, expectantes

Profesionales aparte, los aficionados son los principales interesados en que la Feria de la Albahaca pueda celebrarse. Pablo Ciprés es el presidente de la Peña Taurina Oscense y tiene claro que….

Ciprés también está íntimamente vinculado a Vox. De hecho, en las pasadas elecciones generales lideró la lista al Congreso por la provincia de Huesca de una formación que ha ofrecido su apoyo al gobierno municipal (PSOE) para “salvaguardar” los festejos taurinos. "Creemos que debe primar el interés general sobre el ajuste de cuentas político o personal”, valoran.