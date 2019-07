El PSOE gobernará en Jaca con CHA y +Jaca-Podemos-Equo

El partido socialista gobernará el Ayuntamiento de Jaca con CHA y +Jaca-Podemos-Equo, gracias al pacto de gobierno que se cerró el lunes y que se ha rubricado este miércoles. El apoyo en la investidura de estos partidos al alcalde socialista Juan Manuel Ramón ya hizo vislumbrar lo que podía pasar para la formación de gobierno. Y finalmente se ha cumplido. Con el PAR también comenzaron las negociaciones, que no llegaron a buen puerto, ya que según el alcalde jaqués, Juan Manuel Ramón, “sólo querían un gobierno PSOE-PAR, excluyendo al resto de partidos”.

El pacto de gobierno alcanzado supone la elaboración de un acuerdo programático y el reparto de delegaciones. En dicho acuerdo se recogen los principios que regirán la presente legislatura, que se han establecido en base a los puntos coincidentes en sus respectivos programas. No obstante, los grupos municipales firmantes del pacto, como es lógico, no están de acuerdo en determinados temas, por lo que han declarado su intención de mantener sus posturas ideológicas con respeto y defendiendo en cada caso sus postulados con total libertad e independencia.

Esto será así con respecto a determinados temas como el desarrollo de la Plaza Mayor, la unión de estaciones de esquí o la construcción de la Variante de Jaca, entre otras. En cuanto a la Variante, el alcalde jaqués, Juan Manuel Ramón ha aclarado que el PSOE seguirá defendiendo su construcción “y entendemos que debe ser cuanto antes”, mientras que +Jaca-Podemos-Equo seguirá contrario al trazado propuesto por el Ministerio de Fomento. De hecho, Ramón ha anunciado que aprovechará este jueves la visita del Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a la inauguración del nuevo tramo de la A-21, para preguntarle por esta cuestión.

Por su parte, el portavoz de +Jaca ha anunciado que este miércoles se ha iniciado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la vista por el contencioso que la Asociación Jaca sin Perder el Norte interpuso al Ministerio de Fomento “y estaremos pendientes de lo que resuelvan los tribunales, pero es lógico que cada uno mantenga su postura”.

Respecto al reparto de funciones, Carlos Reyes, portavoz de +Jaca-Podemos-Equo será concejal de Participación Ciudadana y Transparencia y Asuntos Sociales y Vivienda, además de tercer teniente de alcalde. Javier Acín y Laura Climente asumirán las delegaciones de Cultura, Educación, Consumo, Juventud e Infancia y Acín será segundo teniente de alcalde. El resto de delegaciones las asume el partido socialista y Domingo Póveda será el primer teniente de alcalde.

Por su parte, el Consejo Local de Gobierno estará formado por 4 concejales del PSOE, (el alcalde, el primer teniente de Alcalde, Olvido Moratinos y Eva García Abós), Javier Acín y Carlos Reyes. El próximo lunes se celebrará el pleno de organización municipal.

Juan Manuel Ramón ha apuntado que este acuerdo "ofrece estabilidad y garantías de que no habrá que negociar cada año los presupuestos", por lo que califica el tiempo utilizado en las negociaciones como "bien invertido".

Respecto al PAR ha añadido que comenzaron las negociaciones, pero "yo quería un acuerdo lo más amplio posible, que podría haber sido a cuatro", pero los aragonesistas plantearon "un gobierno exclusivo de PSOE-PAR, sin tener en cuenta al resto de partidos". Esto "rompía con la filosofía del acuerdo lo más amplio posible, pero la disposición del PAR ha sido excluyente, lo que nos ha obligado a elegir y esta ha sido la elección". Con Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, "no estaba dispuesto a alcanzar un pacto de gobierno, lo que no quiere decir que no estemos dispuestos a hablar".