El Open Internacional de Benasque, un paraíso para los ajedrecistas invidentes

Se ha convertido en toda una institución en un torneo plenamente institucionalizado como es el Open Internacional de Ajedrez 'Villa de Benasque'. La presencia del equipo de la ONCE, que se viene repitiendo desde hace más de un cuarto de siglo, es todo un orgullo para los organizadores de esta prestigiosa convocatoria del mundo de las sesenta y cuatro casillas, considerada como una de las citas más importantes del calendario internacional, y un auténtico regalo para los ajedrecistas invidentes, muchos de los cuales planean su presencia en Benasque como punto de arranque de la temporada.

En la que es la trigésimo novena edición del Open, el equipo de la ONCE está repitiendo su especial comunión con el torneo benasqués al que ha acudido con ocho de los mejores ajedrecistas ciegos y con discapacidad visual españoles para competir contra oponentes videntes. La formación está compuesta por tres excampeones de España de la Federación Española de Deportes para Ciegos, Pedro Rubio (Madrid), y Alberto Olivera y Gavril Draghici (Tarragona), y otros cinco jugadores de primer nivel como Vicente Monmeneu (Valencia), Oscar Sáez (País Vasco), Eduardo Méndez (Madrid), Miguel Llaneras (Castilla-La Mancha) y José Luis Ortiz (Tarragona).

"Todos los años es muy duro jugar contra los ajedrecistas de la ONCE porque vienen a disputar las partidas, no están aquí de vacaciones", señala José Luis Pellicer, presidente de la Federación Aragonesa y uno de los responsable del Open, quien apunta que son jugadores "de notable nivel" y que practican un ajedrez "de mucha calidad".

La especial implicación del equipo de la ONCE con Benasque la confirma Victoriano Gallego, uno de los entrenadores de la formación y habitual en la villa pirenaica. "Benasque –comenta- es una especie de premio para los primeros clasificados del campeonato de España de la ONCE; a nuestra gente le encanta por el clima, la gente, el ambiente, la posibilidad de hacer paseos o la excelente comida; es un torneo que todo el mundo quiere jugar y que está fijo en nuestro calendario anual desde hace muchos años porque, además, es uno de los torneos más cómodos para nuestros jugadores porque el recinto tiene mucho espacio y nos facilitan la movilidad". Para Gallego, "todo hace especial a este torneo", desde el entorno natural al trato que se les dispensa a los jugadores invidentes lo que le hace "ideal para poder jugar al ajedrez".

Recuerda que, en el plano competitivo, "está consolidado desde hace muchos años como uno de los abiertos más importantes del mundo" y que referirse en el mundillo ajedrecístico español a Benasque "es hacerlo del Open más deseado, porque es único". Y habla con mucho cariño de Miguel Royo, sempiterno jefe del equipo que dirige el torneo benasqués, "que realiza una labor fabulosa".

Uno de los fijos de la delegación de la ONCE es el hispano-rumano Gavril Draghici para quien Benasque tiene un especial valor simbólico ya que fue el primer torneo que jugó tras su llegada a España. "Era un 3 de julio del 95 y fue el inicio de mi estancia en España y de mi relación con este Open al que, con excepción de algún campeonato con el equipo olímpico español, he acudido siempre desde entonces", comenta este ajedrecista para quien la temporada comienza ahora, en este torneo que, reconoce, "es muy cómodo para los jugadores invidentes y nos permite acudir solos a la sala por el conocimiento que tenemos del espacio en el que nos movemos".

Tampoco es desdeñable para Draghici, sino todo lo contrario, el nivel competitivo de un torneo que, entiende, es ahora mismo el de mayor nivel de cuantos se celebran en España, tanto en tamaño como en calidad de los participantes. "Para las personas invidentes, el ajedrez es el único deporte en el que podemos competir en igualdad de condiciones con nuestros contrincantes y si encima son de muy alto nivel es un acicate añadido", confiesa este notable competidor en cuyo palmarés figuran varias destacadas victorias contra Grandes maestros y que está desarrollando este año un muy buen torneo en Benasque.

También está obteniendo unos buenos resultados en este Open 2019 el vasco Óscar Sáez que lleva viniendo a Benasque desde hace un cuarto de siglo. "La primera vez que llegué a Benasque fue para disputar un Europeo para Ciegos que se hacía de forma paralela al Open y entonces ya me enamoré de la localidad y de su torneo", explica Sáez para quien el cóctel de ajedrez y montaña "es la combinación perfecta". "Desde mi primera presencia creo que he faltado en tres o cuatro ocasiones por el nacimiento de mi hijo y otras fechas muy señaladas pero siempre que puedo estoy aquí porque este un Open multitudinario en el que los de la ONCE nos integramos como unos jugadores más, sin distingos de ningún tipo". Todo suma para este ajedrecista quien se muestra rotundo al afirmar que el Open "es mi torneo preferido y en mi pueblo preferido en estos meses de verano".

El ajedrez, uno de los deportes más integradores

Cabe recordar que el ajedrez es un deporte de larga tradición entre las personas con discapacidad visual, por su facilidad para ser practicado de forma integrada en las competiciones con personas videntes.

Para la práctica del ajedrez, los ciegos necesitan sólo algunas adaptaciones en el material de juego. Por ejemplo, el tablero tiene los cuadros negros ligeramente más altos que los blancos para hacerlos diferentes al tacto. Además, las piezas negras llevan, en su parte superior, una protuberancia que las distingue de las blancas.

Cada casilla del tablero tiene un orificio en el centro, en el que se insertan las piezas a través de un pequeño vástago que éstas tienen en su parte inferior. Mediante este sistema, las manos del jugador pueden tocar todas las piezas sin derribarlas.

Las partidas entre ajedrecistas ciegos se juegan en dos tableros. Cada uno de los jugadores mueve las piezas en su tablero de modo que, al tocarlas, no moleste ni sea molestado por su contrario. Los relojes de ajedrez disponen de un mecanismo de voz con auriculares para acceder al tiempo de juego.