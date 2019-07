Fallece Francisca Castillo, la última habitante de Jánovas

Emilio Garcés y Francisca Castillo fueron los últimos vecinos que abandonaron el pueblo de Jánovas. Él falleció en 2011 sin haber podido asistir a la reversión de las tierras y el inicio de la recuperación de este núcleo que durante 50 años estuvo amenazado por el pantano. Ella sí pudo ver cómo la antigua casa familiar se volvía a poner en pie. Este martes ha fallecido a los 92 años en Barbastro. Su cuerpo permanecerá en el tanatorio de Boltaña en la tarde de este martes y el miércoles se celebrará el funeral en la misma localidad, donde también será enterrada.

Este matrimonio representó la lucha de muchos vecinos de Jánovas, Lavelilla y Lacort en contra del embalse y simbolizó la dignidad de unos habitantes del Pirineo que se vieron forzados a marcharse de sus casas. La familia Garcés resistió más de 20 años viviendo aquí, cuando casi todos habían abandonado ya. Se fueron en 1984 por la presión de Iberduero y de la administración y aquello fue la puntilla para esta localidad de la comarca de Sobrarbe, a orillas del río Ara, que llegó a tener 42 casas habitadas y 400 vecinos y era cabecera del valle de la Solana. Hoy está empezando a emerger de sus ruinas: se están levantando algunas de las casas en ruinas, urbanizando las calles y ya ha llegado la luz.

"Estaba muy enfadada por como se hicieron las cosas", ha manifestado este martes su hijo Jesús, aunque ella sí tuvo la oportunidad, ha añadido, "de ver la casa prácticamente terminada". "Últimamente no podía andar y la llevábamos a Jánovas en coche". Jordi Évole la entrevistó para su programa 'Salvados', en un capítulo dedicado al desalojo de este y otros núcleos del municipio de Fiscal. Ella le comentó al periodista que le gustaría que algún día alguien le pidiera perdón. Se ha ido sin conseguirlo. "No he encontrado nunca una explicación", declaró. "Que me digan qué quiere decir la justicia, porque yo no la he visto por ningún lado. Me iré del mundo y no lo sabré".